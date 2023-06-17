AI伺服器/資料中心運算效能大幅提升，電力需求變高，電源供應器瓦數也跟著攀高，美系外資指出，隨著運算能力提升，電源瓦數要求增加至1200W到1600W，AI HGX伺服器更高達15KW，材料也必須採用如：GaN或SiC才能進一步安全穩定地提升效能。

AI伺服器電源瓦數提升，連帶推升ASP可能較一般電源高10倍，如：HGX就躍升至2500美元、甚至更高，成為驅動相關電源廠營收及獲利成長的動能，台達電一直是伺服器電源領先者，全球市佔率達50%，光寶科亦已切入北美大型雲端業者，群電也積極跟上伺服器電源成長趨勢，正面評價台達電等電源廠。

台達電董事長海英俊在日前股東會表示，AI新應用加速AI伺服器/資料中心建置，AI伺服器因運算效能大幅提升，電力需求變高，散熱成為大問題，無法再靠風扇等氣冷散熱，台達在資料中心散熱做很久，各大品牌廠或加工廠，我們都有很多合作案，雖然現在只是開始，除微軟的ChatGPT，Google、Meta、甚至大陸的大廠都很急，訂單一直進來，應用於資料中心的Open Loop Rack(開放迴路式機櫃水冷散熱)早已開始出貨，「兩相浸沒式液冷」資料中心解決方案亦已獲客戶導入測試，未來成長很快。

由於各大雲端伺服器品牌廠及代工廠都是台達客戶，目前台達在伺服器/資料中心電源管理市佔率超過50%，在品牌廠伺服器/資料中心電源市佔率更高達70%，成為此波AI伺服器浪潮下的受益者，海英俊也證實近來各大廠軍備競賽，為台達伺服器相關業務帶來不少急單。

去年台達電伺服器/資料中心年成長20%到30%，在急單湧入下，海英俊表示，AI對台灣ICT產業是好事，目前AI伺服器/資料中心電源及散熱設計中的產品很多，今年應該可以維持去年水準，維持去年成長20%到30%水準沒問題。

光寶科總經理邱森彬表示，雖然資料中心在第1季及第2季下修，相較於去年同期仍是成長，近期很夯的AI伺服器需求可望在第3季及第4季開始顯現，是下半年營運成長主要動能。

群電表示，短期受到歐美裁員潮影響，企業資本出保守，中國市場的復甦也比想像緩慢，預期今年伺服器電源的成長將較為收斂，不過，公司認為，雲端的長線發展是不可逆的，尤其是目前正夯AI伺服器對電源功率及散熱的需求高，未來成長可期，對電源領導廠商來說就像軍備競賽，目前群光電能已經有能力量產4000-5000瓦的高效能AI伺服器電源模組，在這塊業務的發展也不會缺席。