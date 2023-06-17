日皇德仁與皇后雅子今天上午搭乘日本政府專用機，從東京羽田機場啟程前往印尼，這是德仁2019年即位後首度以國際親善目的正式出訪他國。

日本放送協會（NHK）報導，德仁夫婦上午11時前抵達羽田機場，跟前來送行的皇室秋篠宮文仁親王夫婦、首相岸田文雄及印尼駐日臨時代理大使等人寒暄後，步入日本政府專用機，並在上午11時過後起飛。

德仁夫婦預計在印尼當地時間今天下午，抵達首都雅加達近郊的蘇卡諾哈達機場（Soekarno-Hatta）。

根據目前已知行程，德仁夫婦此行共訪問印尼7天，6月19日將會見印尼總統佐科威（Joko Widodo）夫婦，並接受佐科威午宴款待；6月20日將造訪埋葬日本士兵的卡力巴塔（Kalibata）英雄墓地。

6月21日到22日，德仁一行人將前往爪哇島中部的日惹（Yogyakarta），參觀世界遺產婆羅浮屠（Borobudur）寺廟群等。

掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，日本皇室成員過去曾3次正式訪問印尼。

第1次是上皇明仁夫婦在皇太子時期的1962年，代替昭和天皇出訪；第2次是明仁即位後於1991年出訪，當時也訪問泰國及馬來西亞。

第3次則是文仁親王夫婦在2008年時訪問。德仁包括即位前在內從未訪問過印尼。

此行是德仁即位後首度以國際親善為目的的正式出訪，若包括過去擔任皇太子時期在內，這次是德仁夫婦出訪的第14個國家。