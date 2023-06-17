中國與金磚國家（BRICS）共同成立的「新開發銀行」本應重塑國際金融，減少開發中國家對美元融資的依賴，但俄羅斯入侵烏克蘭後，此銀行目前有可能會變成「殭屍銀行」。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，中國國家主席習近平與巴西、俄羅斯、印度和南非領袖在8年前成立了「新開發銀行」（New Development Bank, NDB），又稱金磚銀行，總部設在上海。

根據財務檢查以及對銀行家與其他熟悉此事的人所作的採訪，新開發銀行目前幾乎停止新貸款，而且在籌集美元資金償債方面遇到困難。

新開發銀行是中國兩家多邊銀行中鮮為人知的一家，它的表親「亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）」（Asian Infrastructure Investment Bank）本週陷入公關危機，前加拿大籍公關主管指控業務被中國共產黨主宰憤而辭職。

亞投行和新開發銀行的成立，很大原因是為了減少開發中國家對以美元融資的依賴，作為國際貨幣基金（International Monetary Fund）的替代選擇，它們的成立有助於為全球成長最快的經濟體發展提供資金。

亞投行規模遠比新開發銀行大得多，其100多個成員中包括英國與加拿大等許多西方國家。

另一方面，金磚國家的新開發銀行受到自身對美元依賴的威脅，正為生存奮鬥。

俄羅斯去年2月進軍烏克蘭後不久，新開發銀行凍結對俄羅斯的所有新貸款，以向投資者保證它正遵守西方制裁。然而，俄羅斯持有新開發銀行近20%股權，華爾街很快對它保持謹慎。自此之後，新開發銀行不得不承擔日漸高昂的債務來償還舊債，並滿足自身流動性需求。

知情人士透露，新開發銀行為增加手中籌碼，正與沙烏地阿拉伯、阿根廷和宏都拉斯談判，希望它們加入為成員。

習近平自2012年上台以來，一直尋求將中國貨幣推廣到全球，以與中國的經濟影響力相匹配，並在與西方的地緣政治競爭加劇時，保護中國免受美國制裁。新開發銀行非常適合中國的廣泛目標。

新開發銀行在2015年由5位創始國投入100億美元承諾的資金在上海開設後，成員們發現僅依靠中國的銀行和資本市場確有困難。

新開發銀行開始從華爾街的機構投資者以及中國國有銀行借款數十億美元。它借入的部分資金是以人民幣計價，不過有約2/3借款是以美元計價，這與該行打破其成員對美元依賴的既定目標不符。

之後俄羅斯入侵烏克蘭使得華爾街對放款給新開發銀行持謹慎態度；俄羅斯和中國擁有新開發銀行近40%股權。

鑑於中國自身的經濟成長放緩，迄今為止，中國一直不願投入更多資金來增加新開發銀行的金庫。

華爾街方面也找到新的擔憂理由：巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2月表示，他計劃任命巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）擔任新開發銀行新行長，羅賽芙在2016年因涉嫌操縱國家預算而被彈劾，不過最終董事會仍選出她接任。

更複雜的是，根據銀行章程，下一個有可能擔任新開發銀行輪值行長的國家是俄羅斯。

目前沒有跡象顯示新開發銀行與沙烏地阿拉伯或其他國家的討論會導致大量資金注入，這讓新開發銀行陷入泥淖，情況毫無起色。

巴西應用經濟研究所（Institute for Applied Economic Research）學者阿西奧利（Luciana Acioly）表示：「金磚國家需要團結面對困難，但複雜之處在於如果烏克蘭戰爭持續，他們將很難克服挑戰。」