美國空軍的高超音速AGM-183「空射快速反應武器」（ARRW）怎麼了？

美國空軍的高超音速AGM-183「空射快速反應武器」（ARRW）專案問題重重，而政府的國防預算草案可能終結這苟延殘喘的計畫。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）16日報導，要是美國眾院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）對國防授權法案（NDAA）的提案通過，連完成最後幾次測試恐怕都不會獲得資金。

報告顯示，羅傑斯應美國空軍本身的要求，已經「徹底取消」了「空射快速反應武器」達1.503億美元（近46億台幣）的 「完成作業」。報告中說，空軍在一連串測試失敗後，已要求停掉專案，並從中收集數據，同時不會投入生產。

如今國會打算把注意力和資金轉向美國空軍的另一項高超音速專案，也就是由雷神（Raytheon）和諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）所開發的「高超音速攻擊巡弋飛彈」（HACM）。

不過，部分科學家和政界人士極力主張，對如高超音速等十分複雜的技術要有耐心。他們主要認為，相關專案進度落後，原因在於測試頻率低和缺乏測試設施所致。而3月13日B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機在加州外海試射失敗後，「空射快速反應武器」專案就開始傳出叫停的聲音。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）3月28日在國會聽證會中說，「測試沒成功，也沒收到我們所需要的測試數據」。2021年時，「空射快速反應武器」在遭受一連串測試失敗後，才在2022年完全獲得一次成功。

此外，肯達爾直指，由於「高超音速攻擊巡弋飛彈」比「空射快速反應武器」小，能讓包括戰機等更多軍機搭載，因此實用性較高。相對的，「空射快速反應武器」只能靠較大的轟炸機發射。