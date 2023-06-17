台北市立動物園於13日至16日，派員赴日本拜訪多所動物園，尋求未來動物新血緣引入之保育合作契機。

台北市立動物園為園區物種保存與存續負有保育方舟之角色，為讓園區格利威、查普曼斑馬及小貓熊等動物家族之健康繁衍興盛；讓園內14隻小貓熊、10隻查普曼斑馬有交換血緣的機會，動物園於13日至16日，派員赴日本拜訪多所動物園，尋求未來動物新血緣引入之保育合作契機。

園區育有公母各5隻的查普曼斑馬，目前面臨近親繁殖與個體老化壓力。園長諶亦聰表示，動物園在園區總體物種族群經營管理下，正著手規畫引進新血緣，以永續物種並保存物種遺傳多樣性。

而動物園2021年起與多所日本動物園保育合作，今年決議在全球國際保育整合與族群管理計畫下，引入瀕危等級的2隻雄性格利威斑馬、1隻雄性查普曼斑馬，這將是對近30年未更新血緣的台灣查普曼斑馬族群一大重要外援助力。

不只查普曼斑馬族群，園區小貓熊家族也亟需規畫引進新血緣，現有14隻小貓熊均受世界動物園暨水族館協會架構下的族群管理調度規範。動物園表示，為建立亞洲區域性的小貓熊族群管理計畫，園方在國際小貓熊調度協調員建議下，積極與日本動物園洽談聯繫小貓熊交換血緣的機會。

諶亦聰今年率領動物園同仁與台北市第一（中央）國際獅子會成員，6月13至16日拜訪日本動物園暨水族館協會、日本東京動物園協會營運轄下的日本恩賜上野、多摩、井之頭動物園等，台北駐日經濟文化代表處橫濱分處長張淑玲也前來陪同至橫濱Zoorasia與野毛山動物園交流。

動物園表示，透過實體會議且在既有保育合作備忘錄基礎上，交流動物照養醫療、族群管理、遊客服務、保育教育等，以積極爭取參與全球瀕危物種保育計畫，提升台北市立動物園物種典藏價值。