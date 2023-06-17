義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及參議員慕雷莉（Elena Murelli）一行參訪台南市美術館。（市府提供／洪榮志台南傳真）

義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）及參議員慕雷莉（Elena Murelli）一行，今天拜會台南市政府時，市長黃偉哲特別選在台南重要地標之一的台南市美術館親自接待，雙方暢談台義城市交流等議題，氣氛十分熱烈。

市府表示，義大利參議院副議長訪問團不僅是義大利新政府上任後來台最高層級，6月14至19日的訪台行程中，多數集中在台北並密集拜會中央部會，黃偉哲除是錢益友此行唯一拜會的地方首長外，也是繼法國眾議會副議長李察4月來訪後，台南市再度迎接重要國賓。

黃偉哲指出，義大利是舉世聞名的藝術文化國度，因此市府特意選在台南市美術館迎接嘉賓。台南將在明年舉辦一系列台南400活動，非常期待義大利的文化團體、藝術品等能一同加入，成就更璀璨的台南400。

黃偉哲還藉機向首次造訪台南的錢益友等人介紹台南表示，台南是文化古都也是萬神之城，有濃厚的歷史人文氣息，以美食、小吃及農特產品聞名世界。黃偉哲也希望能與曾任義國農業暨觀光部長的錢益友，強化城市合作、進行農業觀光等交流。對此，錢益友回應說，回國後會與義國人民分享台南的城市魅力，讓台南等台灣地方城市成為義大利人的旅遊選擇。

錢益友認為，行前許多人向他推薦台南時，都曾提到台南的文化觀光興盛、美食眾多及天氣宜人，讓他對台南充滿好奇，因此非常開心能親自造訪這座美麗的城市。他還表示，由於曾經擔任過地方城市的副市長並負責文化觀光事務，清楚地方政府推動相關工作的辛苦與重要性，此行也與台灣中央部會討論到文物及農業的交流，非常期待雙方後續的合作。

市府強調，錢益友為義國政壇重量級友台人士，曾與慕雷莉等歐洲議員公開支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會，除了擔任參議員、副議長等職外，也曾於2018年擔任義大利政府農業觀光部長。此次是錢益友第3次訪台，卻是首次造訪台南，除拜會黃偉哲外，也參訪台南市美術館、奇美博物館等景點。