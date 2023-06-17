馬來西亞女星李元玲人美又有鋼琴才華，被封為「鋼琴女神」，最近她在IG限時動態回應自己也中了點擊廣告被盜刷的陷阱，並曬出銀行存款刷卡資料，可見遭無端扣了27.99令吉（約186元新台幣），但眼尖網友發現她忘了將存款4036萬令吉（約2.67億元新台幣）打上馬賽克，家產全都露，有網友因此在她最新發文詢問：「娶她要注意什麼」，引來其他網友熱烈回應。

李元玲過去曾分享遇到渣男前男友和被詐騙的經歷，她先是點名前男友身分，稱對方外表看來老實，但交往後就本性畢露，不僅愛去夜店把妹，還會稱所有女友都是自己送上門的，甚至偷吃李元玲好友，讓她相當心碎，而男方僅透過當地媒體低調回應：「若再回應恐怕會有越多事」，其他不願多說。

李元玲存款曝光。（圖／翻攝自cathrynli IG）

網友討論娶李元玲要注意什麼。（圖／翻攝自cathrynli IG）

至於詐騙，33歲的李元玲先前就在IG問與答中自曝被詐騙4次，第一次是為了買名錶送媽媽，最後收到假貨，賣家也人間蒸發，第二次則是被台灣經紀人捲款落跑，第三次則是好心借人錢，對方不願還，最後一次則是被提議投資男友生意，最後人財兩失，慘上加慘。

最近李元玲曬出自己穿中空低胸白色運動服逛商場的影片，可見她大露事業線、馬甲線、和修長鉛筆腿，一舉一動都讓粉絲離不開眼睛，有網友問：「代朋友問，娶這個女的要注意什麼？」其他人回：「銀行要有5千萬令吉」、「體力夠好」、「當然是門當戶對，人家怎麼會看得上普通家庭的男的」、「注意夢不要醒」、「注意不要想太多啦」。