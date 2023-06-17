持續遭遇高溫炙烤的越南正陷入供電危機，出現製造業發展背後的能源供應瓶頸，也對出口帶來衝擊。但大陸也時隔7年重啟對越南的電力輸送，專家認為大陸在與東協國家的電力能源合作方面潛力巨大。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平表示，東協國家是未來產業轉移的重點地區，電力供應是一個短板，需要大量增加電力供應，認為未來在與東盟的能源合作中，大陸可從電力傳輸設備、新能源發電和強化電網建設等領域展開。

從6月初開始，越南中北部地方出現罕見高溫，午間溫度甚至飆升至37度至43度。導致越南北部大部分水電站的水庫處於「死水位」，無法支持當地的電力系統。

據法新社16日報導，最近幾周越南北部和中部的11家大型發電廠的發電嚴重中斷。在越南最大水電站之一的托婆湖水電站，2／3的發電機組已經停止運轉。

更有分析指出，一旦電荒嚴重影響跨國企業生產，將對越南出口再次造成衝擊。但稍早也開始恢復部分來自大陸的能源支持。廣西與越南5月底簽署110千伏深溝至芒街聯網工程購售電協定，這也是時隔7年之後，大陸方面首次恢復對越供電。

廣西民族大學東盟研究中心研究員葛紅亮表示，目前越南很難靠自身解決電力供應難題，一方面是工業發展基礎不太好，難以從技術上解決，另一方面資金也面臨些困難。從新能源發電的角度來講，可能還要依賴其他國家，其中大陸的力量就成為非常關鍵的一部分。

葛紅亮更表示，大陸與東協的能源合作領域很寬廣，也是「一帶一路」項目對接東鞋的關鍵之一，「在綠色能源、清潔能源方面，跟東南亞國家合作前景比較多。從廣西這邊輸到越南的電力很多是太陽能光電。」