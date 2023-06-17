嘉義市湖美夜市傳出遭市府通知停業，昨晚仍吸引很多人潮。（廖素慧攝）

嘉義市湖子內「湖美夜市」昨天周五晚上200多個攤商照常開張，人潮爆滿，有不少人風聞夜市遭嘉義市政府通知停業，特地慕名來逛逛，市府建設處表示，今天已依法開罰單，16日已與業者會商，再次說明因「夜市」不符合《都市計畫法》土地分區使用規定，必須依法查處。

嘉義市政府表示，依《都計法》第79條違規使用土地，得處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。

業者去年8月詢問市府申請營業相關行政程序，市府現場勘查、發函告知業者在這塊土地上開「夜市」不符合湖子內休閒專區土地分區使用規定，並向業者說明休閒專用區用地的業類有零售業、餐廳等，不能做攤販集中場。

嘉市府表示，市府也輔導業者調整經營方式，此外，因人潮群聚，有交通、消防等公共安全考量，5月26日與業者開會後已口頭及發函通知立即停業，請業者另覓合適用地。

業者仍表示，200多個攤商及攤商員工的生計要顧慮，仍希望能與市府持續協調，盼能一起促進地方經濟。