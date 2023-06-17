導演詹姆士曼高德（圖右）於現場導戲，圖左為麥茲米克森（迪士尼提供）

《印第安納瓊斯》暌違15年再推續集《印第安納瓊斯：命運輪盤》，除了找回「福伯」哈里遜福特回歸演出印第安納瓊斯一角，最新續集則由奧斯卡提名導演詹姆士曼高德執導。詹姆士16日接受專訪，表示《印第安納瓊斯：命運輪盤》對他來說意義重大，是他成為導演的啟蒙，更溫暖說出：「這部電影不只是商業大片，是一封我獻給電影人的情書。」

詹姆士曼高德慢工出細活，出道38年只拍過12部電影，這次《印第安納瓊斯》系列作終集由他執導，壓力會不會很大？導演表示：「其實不會，更多是興奮。」這次他與三位不同國籍的演員合作，兩位是本系列的新血，導演想親自跟觀眾介紹這三位角色。他認為，由哈里遜福特演出的印第安納瓊斯，雖然在本集已臨近退休，但他還是機智的、敏銳的；而新加入的英國演員菲比，他則盛讚她的角色海倫娜「靈敏、聰慧」，提到這次的反派「納粹博士」，他則說：「麥茲米克森演的納粹，對自己所熟悉的事物，充滿熱情」，他更補充：「我的電影，我想要讓他們充滿人性。」

詹姆士曼高德執導作品類型多元，每一部電影也都是與影壇大咖合作。他在1999年執導的心理劇情片《女孩向前走》找來好萊塢三位女神薇諾娜瑞德、安潔莉娜裘莉，以及紅顏早逝的布蘭妮墨菲合演；接著他又改變風格與美國甜心梅格萊恩、休傑克曼合作愛情片《穿越時空愛上你》，而後以驚悚片《致命ID》在全球掀起現象級討論，而後他與休傑克曼聯手《羅根》，口碑之好在當年入圍奧斯卡最佳改編劇本獎。被問到他是怎麼挑選作品的？詹姆士笑說：「我可不是隨便翻翻劇本而已！」。他表示，能不能找到一個可以跟大眾產生共鳴的作品，對他來說非常重要，他想要的東西，要能展現當下這個社會的價值觀。