淡水區農會今在淡水金色水岸廣場舉辦「112年全國大南瓜比賽」，由來自桃園觀音區的農友歐道協以785台斤奪下冠軍，獲得激勵獎金及聯邦銀行贊助獎金共8.6萬元，活動現場有大南瓜、觀賞南瓜、各式創意南瓜及高達5米的南瓜造型氣球可供打卡、拍照，農會也邀請在地農友設攤展售新鮮農產品，活動到明天下午5點。

淡水區農會指出，全國大南瓜比賽辦理進入第13年，其中「全國重量組」有農友特地從新竹湖口將大南瓜運來淡水參賽，另外還有比想像力的「創意組」、選美的「品質組」都已經比賽完成並於現場展示，也非常感謝各位「瓜友」，讓大南瓜比賽成為全台最具有指標性南瓜競賽之一。

大南瓜重量組冠軍歐道協表示，種植大南瓜到參賽需要半年時間，種植期間環境需保持通風外，也要注意水分的供給及病蟲害防治，過多水份及害蟲叮咬都會造成瓜體破裂，相信現場參賽的農友們也是這樣努力過來；很訝異這次能夠奪得冠軍，而透過比賽能認識更多志同道合的朋友、精進彼此種植技術才是比賽最大的收穫，希望明年還可以再看到大家，一起爭奪冠軍。

淡水在地南瓜農友林建訓表示，看到很多農友參加比賽真的很開心，不僅有更多農友能交流種植技術，也讓大南瓜比賽享譽全國，希望往後比賽能越來越盛大，更多瓜友們一起共襄盛舉。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，感謝農業局輔導比賽辦理及聯邦銀行贊助比賽獎金，讓比賽更加熱烈，比賽展場除了各優勝南瓜展示外，更邀請在地牛埔有機農場的青農盧苡甄義賣南瓜飯糰，大南瓜展示到明天為止，歡迎大家趕快來賞南瓜、嚐南瓜；而提供優質南瓜是我們淡水農會的堅持，配合南瓜產季農會也推出新款南瓜加工商品「南瓜派對-蔬果脆片」，歡迎大家來淡農超市購買。

農業局長李玟表示，農業局與新北各地區農會一同努力推廣在地特色農產，透過大南瓜比賽協助淡水南瓜打響知名度，也向大家推廣「食當季、吃在地」理念，選購在地農產減少食物里程，吃當季農產把握新鮮健康，一起為環境永續及身體健康努力，讓新北成為農業健康市。

購買南瓜及南瓜加工商品請洽淡水區農會超市粉絲團：https://reurl.cc/VE8yvZ

電話：02-26239305＃7高先生。