衛福部昨天宣布擴大提供全台幼兒園幼童免費檢驗巴比妥，結果不到3小時，緊急改口只限新北市。民眾黨發言人楊寶楨忍不住反問中央，請問有無政治考量？有考慮過家長的心情嗎？新北幼兒園餵藥風波，中央不要輕描淡寫、一副沒你的事，並指賴清德也是帶職參選，沒看過「無心國政」這麼大方、這麼不掩飾的。

楊寶楨表示，巴比妥類藥物屬於三級管制藥品，中央與地方應合力清查藥物來源，相關單位也應主動公開行政調查紀錄；雙方卻只顧著互踢皮球，讓學童淪為藍綠鬥爭的工具，事件發生都超過1周了，中央地方都說不清楚，搞得全台家長人心惶惶。

楊寶楨質疑，賴清德身為副總統，此前被問到這個議題，竟一副看戲的心態說：「侯市長加油！一定要好好照顧小孩子。」請問賴副總統也算帶職參選吧？國家大事都不用負責？卻擁有龐大行政資源，想怎麼跑選舉、就怎麼跑選舉，天底下有這麼好的事？沒看過「無心國政」這麼大方、這麼不掩飾的。

楊寶楨強調，綠營同時攻其他陣營的候選人帶職參選、無心市政，都不覺得邏輯哪裡怪怪的嗎，怎麼好意思說出口？一隻手指頭指著別人，同時四隻是指著自己的。拜託，別雙標了。