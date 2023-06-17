▲仁二路欠款車主兒子得知被查扣趕緊到場表示車主會分期償還欠款，避免被拖吊。（行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

▲第二案為基隆市南榮路路邊停車格通報欠款，執行人員至現場扣車並通報車主。（行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

▲第二案為基隆市南榮路路邊停車格通報欠款將車查封之封條，車主當日就繳清欠款。（行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

▲第三案為基隆市義二路路邊停車格通報欠款，交通處與執行人員合作，至現場扣車。（行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

▲第三案基隆市義二路路邊停車格通報欠款，車主配偶購物回來準備駕車才赫然發現車子將被查封拖吊，焦急大喊「不要拖」，並表示願意進行分期繳納，才讓愛車免於被拖。（行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

車主欠罰單、欠稅不繳一直是政府相當頭痛的問題，為加強相關案件執行，法務部行政執行署宜蘭分署（下稱宜蘭分署）於管轄的基隆區推出「智慧扣車」方案，並與基隆市政府各局處、基隆監理站等單位跨部門合作，透過線上整合路邊停車格收費資訊，於發現該車為欠繳罰款稅金車輛時立即通報，並評估是否進行車輛查扣。光是執行短短5日內，即成功查扣3部欠費車輛，義務人皆表明願意清償，效果顯著。

宜蘭分署表示，第一案為本月12日下午2時許，通報系統出現一位65歲俞姓車主所有之車輛停放在基隆市仁二路上停車格，因其積欠使用牌照稅14筆、基隆監理站交通罰鍰及燃料費146筆、ETC通行費143件，共計17萬餘元未繳納，宜蘭分署接獲通報立即赴現場實施查封，車主兒子得知查封消息後，趕忙到場表示車主可以分期方式繳納，才保住車子。

第二案為16日上午10時許，發現一位26歲呂姓車主停放在基隆市南榮路上停車格，其積欠交通罰鍰及汽燃費共2萬8千餘元，宜蘭分署馬上赴現場實施查封，車主得知消息後，當日立馬繳清全部欠款。

第三案也是16日，於下午4時30分許，又發現一位68歲戴姓車主停放基隆市義二路上停車格，尚積欠交通罰鍰29筆、使用牌照稅及罰鍰30筆，合計36萬餘元，宜蘭分署亦赴現場實施查封，車主之配偶購物返回欲駕車離去時，發現車輛遭查封，焦急大喊「不要拖」！並急忙聯繫車主商討清償計畫，以辦理分期方式繳款，才不必被拖。

宜蘭分署分署長吳廣莉表示，因分署人力及資源均相當有限，要在基隆地區推動智慧扣車方案，有賴各機關通力合作，才能完成任務。

吳並再次呼籲，民眾收到使用牌照稅、交通罰鍰、汽燃費、停車費等繳款通知，務必於繳納期限內自行繳清，如確有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿置之不理。以免移送執行後，遭扣薪、扣存，甚至查封愛車、不動產等，得不償失。