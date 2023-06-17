黃仁福先生與妻子到世界各地旅遊收藏當地開瓶器。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高餐大主秘劉維群對捐贈者塗享子女士（右一）表示感謝。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

開瓶器也能有百變造型！從事教職的黃仁福先生與妻子閒暇之餘，到世界各地旅行，沿途會特地尋找開瓶器，長年下來已收藏多達1000多支，每支造型獨特。但自他離世後，妻子睹物思人，決定將這些開瓶器送給高雄餐旅大學，師生一一分類，拍照展示，這些開瓶器不只是開瓶器，是蘊藏收藏者在旅途中的點滴回憶，更是精美藝術品。

從事教職的黃仁福先生與妻子閒暇之餘，最愛到世界各地旅行，沿途會特地尋找開瓶器，他認為開瓶器不僅實用，紀錄了旅途點滴也反射出異國風土民俗，經年累月收藏，數量已超過1000多支，這些開瓶器在造型設計、工藝美感、主題特色和細節巧妙方面各有獨特之處，其中一些別具幽默感，讓人會心一笑。

黃仁福先生離世後，妻子睹物思人，每每陷入情緒內無法自拔，決定斷捨離讓這些開瓶器能有更好的家，幾經詢問，結識高餐大陳千浩與黃秀慧老師，經2人牽線，這些開瓶器從台北親送到高餐大的飲食文化暨餐飲創新研究所，吳美宜所長帶著學生先進行分類，依據材質、重量、外型、大小、功能等屬性，分類。

有「愛的饗宴」、「靈感泉源」、「永續生活X自然共存」、「典雅高貴X時光氛圍」、「迷人X怪奇趣味」、「華麗外觀X尊榮讚揚」、「美式文化」、「簡約感X設計感」、「異國傳統風格」以及「環遊世界」等主題。同學使用迷你攝影棚將藏品進行拍照記錄，並採用感性工學中的感性語彙，根據造型元素來進行分類及編碼，展出時採用展桌、展板、展格與網格懸吊等方式並搭配所學餐桌布置技巧來創造氛圍感，引領觀眾進入充滿趣味的開瓶器世界。

「每個人像是未上市創新風味的飲品，老師像開瓶器，開啟了每個無限可能！」，曾經受教於黃仁福老師的學生特地陪師母來看展，有感而發地說。

高餐大陳敦基校長表示，感謝塗享子女士把千餘件開瓶器慷慨捐贈給學校，這些開瓶器不只是開瓶器，蘊藏收藏者在旅途中的點滴回憶，也是精美藝術品，非常榮幸能在校內展覽，讓學生實地感受到器具文化意涵與設計巧思，非常歡迎各界到高餐大來共襄盛舉。