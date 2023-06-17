日本女星廣末涼子坦承出軌米其林名廚鳥羽周作，連偷情信日記都遭外流，老公Candle JUNE被追問此事時，僅表示「我沒有要回應」，如今日媒被挖出老公對於她的緋聞不僅忍氣吞聲，當年還為了她與前夫的孩子著想，願意改姓入贅。

Candle JUNE2010年與廣末涼子結婚，當時考量到她與前夫的兒子因為雙親離婚改從母姓，若因此勢必再次面臨改姓狀況，因此決定自己改姓廣末，形同入贅廣末涼子，而他婚後不接任何節目演出，將重心放在經營家庭生活上，不過廣末涼子卻在2014年與佐藤健傳出緋聞，當時他還與廣末涼子一同牽著兒子參加小學入學考試，試圖打破外界的流言蜚語，隱忍的態度更讓日媒稱呼為「聖人夫」。

不過廣末涼子先前為不倫戀道歉時，對象提及對鳥羽周作的家人及自己的3個小孩，甚至連粉絲都包含在其中，卻始終未提及丈夫Candle JUNE，讓友人忍不住抱屈：「為了她與前夫的兒子不要因為改姓被欺負，結婚時選擇入贅改姓廣末，就連她在衝刺演藝事業時，也在家盡力照顧小孩，居然對丈夫一句道歉的話都沒有」。

不過老公Candle JUNE好好先生的形象，似乎將毀毀於一旦，日本推特帳號「@takigare3」爆料其實Candle JUNE不僅也有小三，還在各地大搞不倫，就連去東北賑災都帶第三者同行，更指出是他將廣末涼子的偷情日記交給周刊爆料，甚至還委託偵探調查，被推測是為了得到天價贍養費而出手。