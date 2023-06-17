庾澄慶。（相信音樂提供）

告五人。（相信音樂提供）

「超犀利趴」之前曾因疫情停辦，2020年8月舉辦後，相隔近3年終於將在7月 22、 23日回歸舉辦「超犀利趴12」，由五月天領軍，與庾澄慶、麋先生、鼓鼓呂思緯、HUSH、告五人、傻子與白痴、怕胖團連2天輪翻嗨唱，以及特別從日本飛來綠黃色社會、EXILE在「SUPER STAGE」同歡，「？？？」神秘卡司也將陸續解鎖。「SUMMER STAGE」小人、ALL IN 5 、Party Sense 派對紳士、B.T.O.D 、李浩瑋＋王謙、甜約翰、VH（Vast＆Hazy）、魏嘉瑩、芒果醬、法蘭、icyball 冰球樂團、蕭秉治等藝人，一起在南港展覽館掀起12級高潮。

超犀利趴12超強卡司陣容一公布，就引起12萬分期待。迎來首次參與超犀利趴演出的庾澄慶表示：「很期待到超犀利趴演出，能與這個有趣的演唱會名稱，加上好玩的跨世代型態，希望能和觀眾有更多的歡樂與靠近。」說和唱一樣好聽的五月天，talking橋段一直是五迷的心靈雞湯，今年祭出全程一小時・只有麥克風 𝘑𝘶𝘴𝘵 𝘚𝘢𝘺 𝘐𝘵！今夜只有垃圾話的脫口秀。

日本代表的綠黃色社會、EXILE，也是樂迷留言討論最多。其中唱紅眾多電影，電視劇，廣告和動畫片主題曲的綠黃色社會，受到了很多年輕人的喜愛，享有高知名度，首次海外參加音樂祭演出就獻給超犀利趴。而去年放浪二勢力（EXILE THE SECOND）在聖誕節擔任五月天演唱會嘉賓，感受到歌迷的熱情，也玩得相當盡興，許願能再盡快來台演出，這次加碼帶上主唱TAKAHIRO，TAKAHIRO說：「去年的聖誕節演唱會，我在日本咬著手指羨慕地看了影片，這次我也可以參加演出感到非常榮幸。」

每回超犀利趴，最精彩的演出莫過驚喜嘉賓神出鬼沒地亂入演出，這次嘉賓不藏了，直接大方公布，麋先生𝘧𝘵. 家家、鼓鼓𝘧𝘵. Marz23、傻子與白痴 𝘧𝘵. 楊乃文。在新專輯中和合作新曲〈一起廢〉的鼓鼓說：「這次第一次要跟阿夜合作演出，因為他的風格比較屬於龐克搖滾的歌手，很期待會碰撞出什麼樣的火花。」

即將完成征服北高雙蛋的里程碑的告五人，此次再度站上「SUPER STAGE」舞台，而連續2年獲得金曲獎作曲人的 HUSH，今年憑著專輯《娛樂自己》甫入圍第34屆金曲獎華語男歌手、最佳華語專輯、年度專輯大獎的肯定，也將帶著新專輯首度挑戰「SUPER STAGE」。此外，成功征服各大音樂祭舞台，並於專場演唱會表現亮眼的怕胖團，興奮再度參與演出，這也是他們第一次在「SUPER STAGE」舞台，表示舞台應該會很大，可能要多練一下身體，並打聽好「敵情」，開玩笑說：「聽說這次五月天不唱歌，那我們來cover一下好了？」超犀利趴門票明（18日）中午12點開賣。