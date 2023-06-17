一名加油站員工爆料，昨（16）日站內廁所被一名外送員使用時，對方竟直接在小便斗上大號，監視器畫面中，外送員先在廁所外徘徊許久，後來就直接衝進男廁，脫褲子坐在小便斗上，以非常快的速度排出稀狀排泄物，讓網友大喊噁心，該員工怒批「如果你看到這篇文章跟影片，希望你好自為之一點！」

該網友在臉書「爆料公社」發文指出，昨（16）一名熊貓外送員到加油站使用廁所時，直接在小便斗上大號，店員後來發現小便斗內竟有深褐色稀狀的糞便，決定公開監視器畫面，畫面中還可以見該外送員在廁所門口徘徊許久，左顧右看後又去查看衛生紙，最後趁四下無人時拉下褲子，朝男廁小便斗排泄，結束後還不忘洗手才離開。

該店員發文怒批「今天如果說廁所有點髒，大可以向現場人員提一下協助處理，我相信我們公司的員工都是很樂意助人的」，質疑該外送員是不是頭腦長歪了，還是嘴巴被縫起了不能開口，「怎麼還有辦法活到現在？如果你看到這篇文章跟影片，希望你好自為之一點！」

其他網友留言「這麼胎哥的人還是頭一次看到…果然屎在滾不是病，但滾起來像要人命」、「如果脫褲子騎車，噴射瞬間品，車子速度應該破表」、「沒拉地上不錯了！應該是忍到極限了」、「我覺得當下他已忍到極限接近崩潰了，當時確認了男女廁都有人的情況下，沒摺了，只好出此下策」、「丟外送人員的臉」、「胃腸不好，自知大便如尿」、「這速度厲害了」。