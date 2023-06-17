海峽論壇大會今日開幕，大陸全國政協主席王滬寧出席致詞時宣布，福建將建設兩岸融合發展示範區，「使福建作為台胞台企登陸的第一家園效應將更加顯現」。他也說，只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能恢復風平浪靜，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。

王滬寧致詞表示，海峽論壇創辦以來，累計舉辦各類活動660餘場，吸引超過13萬人次台灣同胞參與；將以習近平賀信精神為指引，再接再厲，在新的起點上把海峽論壇辦得越來越好。

王滬寧說，實踐表明，兩岸關係發展根基在民間，動力在人民，交流合作成果惠及兩岸同胞，走親走近、走到一起，是兩岸同胞的共同願望。兩岸交流合作順應歷史大勢，交流、開放、融合終將戰勝隔閡、封閉、撕裂。

王滬寧宣佈，今日中共中央、國務院制定 《關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，他說，福建作為台胞台企登陸的第一家園效應將更加顯現，「台胞台企的獲得感、幸福感、認同感會更強」。

王滬寧說，近年來台獨勢力加緊勾結外部勢力、謀獨挑釁，破壞兩岸關係和平發展，製造兩岸敵意對立，導致台海局勢緊張，把台灣推向兵凶戰危的險地。他說，兩岸同胞要堅定支持融合發展、共同繁榮，「堅決反對以外謀獨、對抗衝突的邪路」。

他說，台灣是全體中國人的台灣，中國是兩岸同胞的共同家園，台獨同台海和平水火不容，維護台海和平穩定，必須堅決反對台獨分裂勢力活動和外部勢力干涉，只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能恢復風平浪靜，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。