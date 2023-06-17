台南台鋼獵鷹與燦星旅遊攜手舉辦前所未有的「鷹為有你」相約普吉島5天4夜活動，17日中午首梯球員包含呂濟而、李漢昇、韓杰諭及張幃翔帶著親友們搭乘包機直飛普吉島，5天的行程中，燦星將帶大家玩遍及吃遍普吉島不可錯過的景點與美食，此包套行程在10月底前都可上燦星旅遊訂購！

睽違20年，國內終於重啟直飛普吉島航線，燦星旅遊獨家與虎航合作，搶先奪得直飛普吉島航班席位，迎接新航線，燦星結合悅榕集團品牌旗下酒店，此趟全程入住悅槤(Cassia)酒店，房間就有最佳觀景點望出去可享有一望無際的美麗海灣，第一晚抵達酒店特別安排當地人最愛的泰式火烤兩吃，同時欣賞現場演唱及火舞表演。

普吉島觀光資源成熟，除了豐富的水上活動、人文歷史的痕跡，還能大啖便宜又道地的泰國美食，本趟有5大特色行程，包含珊瑚島欣賞夕陽美景、電影007拍攝場地攀牙灣及割喉島取景地、普吉島最南端神仙半島以及熱門打卡景點普吉鎮老街，

第二次前往普吉島的呂濟而分享，「得知球隊與燦星合作讓我們有機會在休賽季出國走走，甚至體驗包機，享受尊榮待遇，隔了幾年去普吉島，這次感覺到台灣與普吉島的距離變近了，少了轉機的時間，4個小時就能抵達。」