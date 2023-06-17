台南市政府的幸福志工，年齡最大是84歲的方陳恪，年紀最小的是20歲大學生陳郁棋。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲頒贈感謝狀給各志工小隊長。（洪榮志攝）

台南市政府為打造「在地守護」社會安全網，在全市12處社會福利中心成立幸福志工隊，協助支援各項工作，目前共有149名志工。市長黃偉哲今天頒發聘書給幸福志工時，其中年齡最大是84歲的方陳恪，年紀最小的是20歲大學生陳郁棋，2人都因從事志工服務，大幅改變自己的人生。

南區社褔中心志工陳郁棋服務年資半年，目前還是長榮大學社工系大3學生。由於是就讀社工相關科系，想將專業所學運用在實務工作中，在家人的支持下，去年投入志工服務。

陳郁棋說，由於社褔中心是最貼近社區的第一線服務單位，可以接觸到許多不同類型需要幫助的人，目前她在南區社褔中心每周服務3小時，主要支援行政工作及電話諮詢；不過，在經過培訓後，下周即將開始進行社區的獨老關懷，雖然有點緊張，卻讓她非常期待，因為擔任志工後，發現社會上真的有很多需要關懷和幫助的人，也更加確認未來畢業後，將投入社工的助人行業。

玉井社褔中心的方陳恪服務年資7年，目前擔任值班及支援活動。方陳恪阿嬤當初參加社區關懷據點時，在朋友的邀請下加入社褔中心幸福志工行列。由於配合中心進行社安網宣導工作時，接觸到許多參加活動的的小孩子，每每看到小孩們開心參加活動的笑容，讓她的心情也跟著愉悅。

方陳恪說，家人都很支持她從事志工，覺得她越做越有活動、越做越年青；女兒還跟她說，「媽媽，您能走出去當志工，是我們子女最開心的事」。

社會局長盧禹璁指出，市府共建置12處社福中心，並於每處成立幸福志工隊，現有志工人數計149名，不論是服務台值班、電話接聽及各項活動支援等活動，都可以看到志工熱心服務的身影。

盧禹璁說，各社福中心還組成12支睦鄰志工隊擔任整合平台，為有服務需求的獨居長者進行配對，就近關心。目前加入睦鄰志工行列者，包括在地的社區照顧關懷據點、社區發展協會、宮廟、教會、祥和志工隊、在地社福團體或慈濟基金會等組織或個人，共計成立348小隊，已有2488位長者受惠。

市府為感謝志工的無私奉獻，今天在福爾摩沙遊艇酒店辦理幸福志工授證及交流活動時，黃偉哲除頒發聘書給幸褔志工們，還逐一頒贈感謝狀給各小隊長，向志工朋友表達最大感謝與敬意。

黃偉哲強調，全市185萬人口中，有超過10萬名志工，許多事情需要透過志工的協助，才能順利推展。例如登革熱病例通報，有些是志工朋友在送餐過程，或關懷據點共餐時，發現長者沒出席，經過進一步打電話關心，再透過衛生所篩檢找出登革熱患者，不僅可及早治療，還可防堵病例擴散。志工公益向善的精神，是台南市最重要的支柱，未來市府將持續推展多元志願服務，也期許更多夥伴一起加入打拚，打造台南成為友善幸福城市。