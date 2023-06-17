花蓮縣長徐榛蔚16日晚帶同花蓮縣觀光協會等單位到新竹推廣觀光，與新竹縣、市觀光旅行業者交流，徐榛蔚力邀新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安抽空到花蓮旅遊，楊文科也打趣說「新竹人賺那麼多錢，就是要到花蓮去玩！」讓全場報以熱烈掌聲。

花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會組團至新竹國際旅展參展，昨晚舉辦「花蓮─新竹永續觀光暨產業交流會」，徐榛蔚率花蓮縣觀光產業業者，與新竹縣、市觀光產業業者交流。

徐榛蔚說，新冠疫情減緩解封後，大家都想往外走，如何突破旅遊困境，讓國人或世界各國觀光客都能走進台灣，走進新竹縣、市與花蓮縣，需要大家協心協力。

徐禎蔚並說，今年花蓮縣將邀請大溪地的南島語族族人，參加7月的聯合豐年節，讓花蓮走向世界，世界走向花蓮，歡迎大家到花蓮旅遊，不論是和愛人、和朋友或帶寵物、家庭旅遊，「只要你提出來，花蓮就有辦法提供給大家！」

楊文科表示，花蓮縣光接下來的2個月，陸續有聯合豐年節等大型觀光活動，讓他很想到花蓮看看，新竹縣民、新竹市民都努力賺錢、努力工作，家庭所得平均數與中位數都是名列前茅，「新竹人賺那麼多錢，就是要到花蓮去玩！」

楊文科說，花蓮的觀光旅遊名氣與品質都相當優秀，新竹縣也要加強，把新竹縣的好山好水告訴大家，像是司馬庫斯、觀霧森林遊樂區，他的家鄉峨眉的峨眉湖，有天恩彌勒佛院的世界最高彌勒佛像等，希望大家多到新竹縣走走看看。

高虹安說，花蓮推動的永續觀光，包括永續低碳的觀念，一定可以起到示範性的作用，新竹市小而美的城市，不只高科技產業，古蹟和歷史建築有74處，密度是全台最高，不用花太多時間就可以遊覽完，也歡迎大家到青草湖賞景、玩水上活動，或是到香山濕地、南寮漁港遊玩，給新竹市一些觀光旅遊的建議，新竹市也會向花蓮縣多學習。