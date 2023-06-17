蔡政府15日拍板，開放加拿大全牛齡牛肉進口且即刻生效，引發討論，行政院表示，開放全牛有助於台灣國際參與；衛福部食藥署也幫腔，指出開放進口都是依據行政程序，有科學根據，並保證會妥善把關，民眾黨立委邱臣遠說，由於加拿大30月齡以上牛肉仍似有食安疑慮，對照開放萊豬送立院審查，這次完全逃避國會監督。

邱臣遠表示，政府的保證，顯然無法讓民眾放心，尤其前年加拿大才傳出狂牛症，而這種病毒會存在肉品很長的時間，目前中、韓、菲等國都還暫停進口。尤其事發至今也不過1年半時間，現在開放是否符合食安顯有待商榷。消費者保護基金會就質疑，抽查近300件豬肉相關食品，卻未見任何一件美豬產品，有「洗產地」的疑慮，現在又要開放加牛，如何讓民眾安心？

邱臣遠認為，強化與各國的經貿連結很重要，但政府不應該將食安和國際參與混為一談，規避國會監督，否則只會讓人民覺得政府一再犧牲國民健康，卻沒有換到任何東西。

邱臣遠提出三點呼籲，第一，因應加國30月齡以上牛肉開放，政府務必嚴格把關進口食品安全，管理程序更應公開透明，並落實源頭管理、逐批查驗及清楚標示等配套措施，讓民眾具有選購權。

第二，政治不應凌駕於國人健康，政府應具體說明開放萊豬後，提升國際參與的成果是什麼？以及現在開放加國全牛肉又可以換到什麼國際參與？

第三則是行政院應尊重國會，並比照開放萊豬，向立法院提出報告。