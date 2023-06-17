經過激烈對抗，2023 BC柏釧 BE HEROES國中六校菁英籃球邀請賽成績出爐，台北市金華國中於冠軍戰與彰化縣溪湖國中激戰四節，最終以四戰全勝搶下冠軍獎盃，彰化縣溪湖國中獲亞軍，季軍為新北市永和國中，殿軍則是彰化縣永靖國中。六校互相良性對抗，各有不同收穫，期許賽事經驗都能啟發與激勵年輕球員，未來朝著更高目標邁進。

溪湖國中決賽開局展現強烈拼勁，先以連續切入帶起士氣，上半場打完溪湖取得25比23小幅領先，但金華回敬一波17比5要回優勢，溪湖持續追趕至四分差，金華終場仍以56比51拿下勝利。

本場金華與溪湖打得你來我往，直到下半場才翻轉戰局，金華教練吳正杰表示，此次參賽陣容以菜鳥為主，只有三位二年級生有在上屆JHBL登錄名單內，也因此最希望球員們藉由邀請賽磨練經驗，「最重要的是要有全力以赴的精神。」吳正杰相當感謝促成此次賽會的所有單位與企業支持投入，將運動的精神傳承到基層這部分，他也期待能有更多這樣的賽事注入基層籃球，給學生更多機會。

「有幾位球員心理素質要加強，畢竟對到二連霸、隊史有7座冠軍的球隊，內容上還是有差，但可以抗衡到最後已經很不錯。」溪湖國中教練尤世銘強調，球員其實遇強則強，可惜打到後來體力下降，多少會影響到球隊。

本賽事除了邀請兩支在地球隊彰化縣溪湖國中及永靖國中，還有台北市金華國中、新北市永和國中、台中市豐陽國中及崇倫國中，透過跨縣市的競賽交流，促進基層籃球發展。

此次來自台中的兩支隊伍皆在首日敗北，但崇倫國中教練江信毅認為，中部球隊在這幾年間都提升不少實力，只是在同區域內互打進步空間有限，因此這次參賽頗有收穫，「有外縣市球隊像冠軍隊金華國中，在球員素質或場上態度都是我們學習的對象，強度也非常高，對我們來說可以學到更多，球員也可以體驗更多。」

BC柏釧 BE HEROES國中六校菁英籃球邀請賽特別感謝贊助夥伴BC柏釧、台塑生醫、S702黃金成長素、H2U永悅健康，大力支持，才能讓賽事圓滿成功。