高雄市議員白喬茵今天在議會質詢時指出，右昌公托去年8月開幕，至今已發生多起不當照顧情形；對此，社會局長謝琍琍指出，社會局接獲通報後立即調閱相關監視器並啟動調查，該名人員已離職，並對該中心開立限期改善處分，市長陳其邁並已指示社會局徹查，若有不當對待情事，除立即改善，要求校方負起責任，嚴懲不貸。

謝琍琍表示，6月15日晚間接獲右昌公托中心通報，有托育人員未妥適照顧，致幼童臀部嚴重紅疹，經調閱監視器瞭解當日托育人員在下午3時最後一次為幼童換尿布，5時20分家長接回前未再替幼童換尿布，致幼童臀部紅腫，該名托育人員已於6月16日起離職，對未妥為照顧幼童情事，社會局將對中心開立限期改善處分。

社會局表示，3月底對該中心例行稽查時，主動發現托育人員有於午睡時，用不當方式讓幼兒不四處走動，已立即通知中心說明並提具改善計畫，並已列案加強輔導。

謝琍琍說明，另有幼童在托嬰中心遭夾傷及遊玩互動中跌傷，社會局也有調查事件當時中心意外事故紀錄，惟當時中心未正確告知係因托育人員未注意而夾傷幼童手部，社會局已請中心應對事故向家長詳實說明並檢討內部流程；社會局已安排進行專案輔導，針對該中心幼兒照顧問題督導改善，針對托育人員加強在職教育並持續輔導，以維護幼兒照顧權益。