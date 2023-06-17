美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）於年初談話中，展現出對於中國大陸軍事船艦數量大幅成長的憂慮。前海軍艦長呂禮詩近日則在節目中，給出了更直觀的數據，他稱在2023年當下，解放軍服役的艦艇超過375艘，美國服役的艦艇只有297艘，兩邊差距70幾艘，「且未來差距會越來越大」。

據《CNN》早先報導，戴杜羅表示，艦隊規模與數量有關，美國海軍造船廠產能無法與中方匹敵，中國大陸有13間造船廠，某些情況下他們的造船廠產能更大，一間造船廠的產能就能抵美國所有船廠，因此中國現在擁有規模更大的艦隊，能在全球佈署軍隊。他直言，「我們（美國）確實需要一支更強大的海軍，未來需要更多、更現代化的船，尤其是能應付這種威脅的艦艇。」

對於美國軍艦數量將被中國大陸狠狠甩開，呂禮詩15日在網路節目《財經起床號》分析，美國之所以造船數量跟不上，主因是把造船工業外包到東亞來，儘管美國眾議院盼每年能造3艘勃克級的神盾驅逐艦，但實際上每年只能製造1.5艘。呂還強調，雖然造船看起來不是很先進，但需要一個成熟的技術，尤其是電焊這方面，而且吃水越深的船技術要求越高，電焊所需要的技術不是一般人可以想像的。

呂禮詩接著指出，其實中國大陸在2008年碰到金融風暴的時候，為了解決民工就業的問題，就將大量人力轉入造船領域，至今已15年，技術相當成熟，所以現在才可以看到解放軍軍艦服役跟下餃子一樣快速。呂也提到，中國大陸光是在大連造船廠的一個船塢，一次就可以製造5艘052D，「且船塢外面還有非常多正在做移裝雷達、管線的船，從數量上看起來非常可怕。」