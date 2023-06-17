新竹縣教育局青年Podcast節目計畫「Let’s Talk大學聲」第2季，日前邀請時代劇《茶金》女主角連俞涵，與青年暢談客家文化及拍攝趣事，她鼓勵年輕人「從零開始學習客語」，勇於說客語及嘗試學習不同事物。

連俞涵是演員、作家也是文化工作者，她說剛學習客語時，雖然勇敢說出口，但無法辨別發音講得對不對，會讓自己有些害怕，在錄影拍攝時，老師會拿本子不厭其煩跑到她身旁再示範一次，告訴她發音怎麼調整會更好。

連俞涵鼓勵年輕人多說客語、勇於說客語，即使像她原本不會說客語，也能聽得懂、說得了一兩句客語，讓客語不要消失。

連俞涵認為大家在生活中要多敞開心胸，接觸各種不熟悉的事物，不要自我設限「這好難，我不懂」，應將不熟悉當作很有趣的事情，慢慢學習，給自己多一點感受，而不是關上門，應該告訴自己都來到這世界上旅行，可以到處走走看看，接觸不同文化。

連俞涵希望大家勇於嘗試自己所有想做的事，不一定每次都要做到一百分，或是做出成績，所有事情都要回到像小孩子的心一樣，每件事不一定都要設想太完美，做了才會知道自己是喜歡還是不喜歡，喜歡就繼續，不喜歡就放下，人的時間有限，可以持續嘗試做任何事情。

連俞涵拍攝《茶金》時造訪新竹縣許多人文景觀，像是姜阿新洋樓、北埔老街等景點，她提到新竹縣是個客家文化濃厚，值得推薦給對客家文化有興趣的朋友來走走，體驗不同人文風情。

連俞涵預告節目7月14日上線，歡迎大家準時收聽，她對新竹縣的印象就是有非常多好喝的茶和美食，尤其喜歡客家料理「梅干控肉」！