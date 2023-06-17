雲林縣土庫鎮農會準備6000多顆肉粽，分送給低收、中低收入戶及獨居長者。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫鎮為行銷國產米、關懷新住民，17日舉辦「粽情飄香回娘家慶端午」活動，邀民眾以國產長糯米、花生、滷肉、香菇等豐富食材包出國產米肉粽，新住民則穿著傳統服裝，以圓糯米搭配綠豆、椰奶製作甜粽，2種粽子各有特色，讓民眾體驗不一樣的端午粽香，同時展現台灣的多元文化。

土庫鎮盛產稻米與花生，端午節將屆，土庫鎮農會邀請民眾體驗包粽子活動，除了傳統肉粽，還有充滿異國風情的新住民特色粽，2種粽子一鹹一甜，讓現場民眾吃得大呼過癮，雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱也到場與大家同樂。

張麗善表示，端午佳節前夕，特別與鄉親體驗包粽子樂趣，利用雲林在地花生及稻米，推廣農民栽種的優質農產品，農會共準備6000多顆肉粽，讓在地農特產品可以直接從產地到餐桌，並分送給土庫鎮低收、中低收入戶及獨居長者，由華山基金會轉送，一起關懷弱勢。

張麗善說，活動現場有2款風味粽子，國產肉粽以國產長糯米，結合在地花生，搭配滷肉、香菇、蝦米等配料，包出美味傳統花生肉粽，香氣四溢。新住民特色粽使用圓糯米，搭配綠豆、椰奶蒸煮約2小時，獨特風味的甜粽很受歡迎，讓大家可品嘗不同風味的粽子。

陳特凱、土庫農會總幹事黃萬聰指出，本次活動不僅推廣傳統美食文化，並且關心社區環境人文，藉此促進社區民眾情感，達到文化融合交流目的，透過農會家政班媽媽們的好手藝，鼓勵國人多吃國產米與土庫花生產品，推廣當地農產並打響在地品牌，增加農民收益，讓土庫粽子帶給大家好事「花」生、「粽」香綿延。