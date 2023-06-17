日本COVID-19疫情呈現升溫趨勢，可能於今年夏天擴大，專家呼籲持續做好基本防疫對策。日本政府厚生勞動省也決定，將於9月起提供針對變異株XBB.1的疫苗供民眾接種。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府5月8日調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等級，等同季節性流感，厚生勞動省6月16日首度召開專家會議，會中分析新增確診病例數持續緩步增加，到今年夏天可能出現一定程度的疫情擴散。

專家會議中提到，新增確診病例從4月上旬之後趨緩，但降級後已連續4週增加；從地區別來看，日本47個都道府縣中，目前有36個都道府縣新增確診人數較前一週增加，沖繩縣甚至出現疫情擴大傾向。

根據過去經驗，今年夏天可能出現一定程度的疫情擴散，專家會議呼籲高齡者等族群應接種疫苗，一般民眾也應做好勤洗手、保持良好通風及戴口罩等基本防疫對策。

日本到2024年3月前持續提供COVID-19疫苗公費接種，除了從今年5月起讓高齡者等族群接種疫苗外，預計自9月起讓5歲以上民眾開始接種疫苗。

日本目前提供針對Omicron亞型變異株BA.5的雙價疫苗，但厚生勞動省防疫專家分科委員會已決定，將從9月起提供針對目前主要流行病毒株XBB.1的單價疫苗。

分科委員會認為，一般預期針對XBB.1的單價疫苗比現行雙價疫苗更能有效抑制病毒，且未來要再流行傳統病毒株的可能性極低。