雇主吳先生平常要工作，聘僱外國人A君照顧高齡93歲的父親，有陣子因父親生病，每周須往返醫院就醫2～3次，加上自已工作忙碌未注意A君定期健檢之規定，收到衛生局通知時，才驚覺忘記安排A君健檢而遭勞動局裁罰6萬元，感到相當懊悔。

台北市勞動局局長高寶華提醒，雇主聘僱外國人應依就業服務法第57條第5款規定「安排所聘僱之外國人接受健康檢查，並將結果函報衛生主管機關。」違反者依第67條規定「處6萬元以上30萬元以下。」經衛生主管機關通知仍未辦理者，依第72條規定「廢止招募許可及聘僱許可之一部或全部。」罰鍰金額相當重，且一旦遭廢止招募許可或聘僱許可，將影響產業及家庭之人力需求。另，受雇主委任之私立就業服務機構（仲介）也應善盡協助雇主辦理就業服務相關業務之責任，若致雇主逾期，亦會依就業服務法第40條第15款處分，不可不慎！

台北市勞動力重建運用處處長劉家鴻表示，逾期辦理外國人健檢而遭處罰的雇主，大部份非故意違反法規，多為一時疏忽未安排外國人至指定醫療院所健檢而觸法，雇主如不清楚所聘僱外國人健檢期限，可撥打台北市政府衛生局疾管科（電話02-23759800）查詢健檢期限，以免受罰。

如有聘僱外籍人士工作之相關問題，另可向台北市勞動力重建運用處（電話02-23381600）、勞動部勞動力發展署（電話02-89956000）洽詢。