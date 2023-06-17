大陸央視新聞用戶端報導，江西工業職業技術學院「6·1食品安全事件」調查結果17日公布，學生6月1日在校園食堂吃出疑似為「鼠頭」的異物，被涉事食堂工作人員丟棄，並由南昌高新區相關單位認定為「鴨頸」。然經大陸國內權威動物專家對提取的當事學生所拍現場照片和視訊專業辨識，判定異物為老鼠類齧齒動物的頭部。已吊銷涉事食堂食品經營許可證，並嚴肅處理江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局等相關責任單位、涉事企業和責任人。

江西省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成的聯合調查組表示，此事件本著實事求是原則開展調查，有關情況通報如下：

聯合調查組經勘查現場，調取監控視訊發現，6月1日，學生在食堂吃出疑似為「鼠頭」的異物，被涉事食堂工作人員事發當日丟棄。通過查看食堂後廚視訊，查閱採購清單，詢問涉事食堂負責人、後廚相關當事人、當事學生和現場圍觀學生等，判定異物不是鴨脖。根據大陸國內權威動物專家對提取的當事學生所拍現場照片和視訊專業辨識，判定異物為老鼠類齧齒動物的頭部。南昌高新區市場監督管理局昌東分局、江西工業職業技術學院未認真調查取證，發布「異物為鴨脖」結論是錯誤的。

經認定，江西工業職業技術學院對此次事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理部門負監管責任。

目前，依據大陸《食品安全法》及其實施條例，南昌市市場監督管理局已吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰。下一步，將依法依規嚴肅處理江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局等相關責任單位、涉事企業和責任人，並在全省開展食品安全專項整治，抓好源頭治理，切實保障人民群眾食品安全。