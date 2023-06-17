新加坡網紅醫生「山姆醫生」（Dr Sam）近來在社群分享一案例，一名男子經常習慣在床上飲食，某日睡覺時突然感覺耳朵傳來劇痛，就醫檢查才發現，原來有11隻蟑螂鑽進耳道。急診科醫師翁梓華表示，萬一遇到昆蟲爬進耳道時，千萬不要亂挖或是用各種液體灌洗耳朵，也不要劇烈晃動頭部試圖將蟲甩出。他建議，可用食用油滴入耳朵讓蟲窒息，或是耳內照燈的方式誘使蟲走回頭路，不過這招對不會「倒退走」的昆蟲如蟑螂沒效。

山姆醫生近來在抖音發布一支影片，藉由一名案例闡述不要在床上飲食的重要性。他提到，曾有一名男子習慣在床上吃東西，不僅食物碎屑掉落在床上，沒吃完的食物也隨意丟置床邊。某天他在睡夢中突然感到耳朵傳來劇痛，就醫檢查後赫然發現，原來耳道裡鑽進去一隻德國蟑螂，但更可怕的是，還有10隻小蟑螂在裡面。

山姆醫生指出，食物及耳垢的氣味都容易吸引蟑螂，加上耳道環境陰暗潮濕，更是牠們喜歡的生活條件。萬一真的不幸發生昆蟲爬進耳道的狀況，他表示，切勿驚慌，因為耳道是封閉的，不會通往腦部；也不要嘗試用工具驅趕，此舉恐會對耳道造成傷害。建議可嘗試往耳道倒入橄欖油，藉此「淹死」昆蟲或是讓牠爬出來，當然最好還是就醫處理較安全。

急診科醫師翁梓華也曾在臉書粉專提到，當發生昆蟲爬進耳道內的狀況時，有3個行為千萬不要做。第1個是用掏耳棒或棉花棒挖，此舉不但可能使蟲子往耳道更深處爬，也可能傷及耳膜；第2個是用各種液體灌洗耳朵，甚至拿殺蟲劑直接噴，恐引起外耳道嚴重發炎；第3個是劇烈晃動頭部試圖將蟲子甩出，反會讓蟲子躁動不安而移動，可能造成更大的不適。

翁梓華進一步提供2正確方法來除蟲，首先將燈關上，將耳朵往後上方提，並且用光照耳朵，利用蟲的趨光性，讓牠自己爬出來；不過這招僅限於「回心轉意」的小蟲，成效有限，像是一些不會「倒退走」的昆蟲如蟑螂，基本上無效。另外，就是用食用油或按摩油等無刺激性的油滴入耳朵，靜置5～10分鐘，讓蟲窒息死亡，避免蟲體二次傷害。