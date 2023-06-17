如同預期，聯準會在周三讓利率維持不變，中止了連續10次的加息。

根據Refinitiv Lipper數據，在截至6月14日的一周當中，投資人在全球股票基金淨增加了161.8億美元的資金，幾乎抵銷了前一周的176.9億美元淨流出。

投資人將188.5億美元配置到美國股票基金，將7.23億美元分配給亞洲股票基金。相反的，歐洲股市經歷了連續第三周的資金外流，總共流出約34.4億美元。

科技股吸引了約17億美元資金，是2022年3月以來最大的單週流入。非必需消費品和金融股的資金流入也分別達到5.84億美元和3.86億美元。

MSCI明晟全球股票指數為連續第三周的上漲，在周五並達到近14個月新高。

同時之間，貨幣市場基金在經歷連七周的流入之後，出現淨流出335.2億美元。

全球債市基金則為資金流入75.4億美元，並延續到連續第13周的流入。

全球政府債券基金增加了19.8億美元，公司債券基金增加了13.5億美元，高收益債券基金增加了7.36億美元。