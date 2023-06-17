自殺防治學會創會理事長李明濱日前被爆出性騷2女，今再被媒體爆料出現第3名受害者，李在休息室摸手說「好軟好舒服」，又拿下屬的手蹭生殖器。衛福部心理健康司表示，學會已在性騷案件爆出後的3天內啟動調查，目前還沒有新進度，不過衛福部在14日已要求學會更換計畫主持人，代理人尚未定。

國內自殺防治權威李明濱今遭爆出第3起性騷案，受害者指出，2015年，李曾在休息室不斷撫摸自己的手，稱讚「好軟好舒服，我也有感覺」，甚至還拿著對方的手隔著西裝褲磨蹭生殖器，事後若無其事繼續錄製第2堂課。

針對李的性騷案，衛福部日前要求自殺防治學會3日內啟動調查，心健司副司長鄭淑心今表示，學會已著手調查，但是需要一段時間，衛福部也會持續關切調查進度。至於要多久才會有初步結果？她表示，不會拖延太久，沒有預設的時間。

鄭淑心也說，6月14日聲明中提到，衛福部所委託學會的自殺防治中心計畫，委辦事項的內容已不適合由原計畫主持人進行，會指示學會由其他人代理，目前代理人選還未定。