2024總統大選藍綠白參選人底定，外界仍持續出現藍白合的聲音。對此，媒體人張禹宣認為，國民黨始終抱持著「藍肯定能併吞白」的前提，不斷的倡議，卻忽略兩個事實。

張禹宣今(17)日在臉書指出，藍白合三字，起源於2022年九合一民進黨大敗之際，「非綠陣線」的勝利，當時便開始從國民黨的高層到地方散播，原先是選民自發性的行為，卻成國民黨的口號。

張禹宣認為，國民黨始終抱持著「藍肯定能併吞白」的前提，不斷的倡議，卻忽略兩個事實，包括一、唯一成功的藍白合，是高虹安，但被併吞的卻是藍不是白；二、柯文哲自始自終拒絕藍白合，話語的強烈程度隨著自身的民調愈高，愈來愈堅定。

「喊出藍白合的國民黨，等同將自己的『門戶大開』，引白色力量入關」。張禹宣認為，國民黨本想吸收民眾黨的支持者，卻成給自己的支持者，跑向民眾黨的綠燈。當缺乏敵我意識與壁壘分明，而柯文哲城門始終緊閉的同時，造成藍營支持者流失而白營絲毫不動。張禹宣強調，柯文哲比國民黨早先認清楚這個事實，非綠陣線裏頭，藍與白只有競爭的可能。

張禹宣直言，在台灣只剩負面選舉的狀況下，國民黨完全陷入混亂，不僅不敢抨擊民眾黨與柯文哲，也證明不了自己更好，只能眼睜睜看著選票流失。

而張禹宣文末稱「高虹安避見柯文哲一事，其實給了國民黨一條啟示」令網友相當好奇，並表示「是什麼啟示？」、「高虹安有避見柯文哲？」