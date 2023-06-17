根據故障追蹤網站Downdetector的數據，在一時間點上，有近兩萬名用戶稱無法進入臉書、IG、以及Meta的即時通訊服務WhatsApp。

據Downdetector資料，到美東時間下午6:30之時，故障的人數已降到500人以下。

Downdetector透過整理來自多個來源的狀態報告，來跟蹤停止服務的情形，包括用戶在其平台上提交的錯誤。因此服務中斷可能實際影響到更多的用戶。