台鐵票價自1995年凍漲至今，去年委託外部單位進行研究，以不同報酬率試算各種票價方案，台鐵今年5月再度向交通部提出檢討報告，建議採報酬率1％版本，區間車最高漲27％、自強號約漲11％。交通部長王國材回應，目前只是台鐵局方案研擬，現階段沒有調整票價計畫，公司化後交由董事會討論。

據悉，台鐵現行自強號費率為每人每公里2.27元、莒光號1.75元、區間車1.46元。這次以台鐵有1％合理報酬率計算費率調整，自強號漲至2.53元、漲11％，莒光號漲至2.02元、漲幅15％，區間車費率要漲至1.86元、漲幅27％。

調漲之後，區間車基隆－台北將於自41元漲至53元、台北－桃園自42元漲至54元；中長途對號列車方面，自強號台北－台中自375元漲至417元、台北－高雄自843元漲至940元、台北－花蓮自440元漲至491元、台北－台東自783元漲至873元。

王國材表示，這只是台鐵局方案例行研擬，現階段沒有調整台鐵票價計畫，公司化後會交由董事會討論。