海莉艾特沃（圖左）、湯姆克魯斯在《不可能的任務：致命清算 第一章》 經歷精彩飛車戲（UIP提供）

暑假最強檔《不可能的任務：致命清算 第一章》，台灣確定於7月11日搶先全美上映。《不可能的任務：致命清算 第一章》於16日釋出最新精彩幕後花絮，湯姆克魯斯為了讓觀眾能置身其境的去體驗飛車追逐的刺激感，親自飆上羅馬街頭。

導演兼編劇、製片克里斯多夫麥奎瑞表示，在羅馬拍攝飛車追逐戲，是極具野心和充滿許多變數的戲份，之前從來沒有嘗試過，整場戲份都是運用實體特技拍攝。

由於羅馬的交通真的很混亂，在鋪滿鵝卵石的街道飆車也很危險，每次以為車子會甩尾到一個方向，沒想到鵝卵石街道竟讓車子甩到另一個方向，更刺激的是，湯姆和海莉兩隻手被銬在一起，湯姆必須單手開車，完全是來真的，不能作弊，重點是不能撞車。海莉艾特沃說：「湯姆單手開車又甩尾，在羅馬街頭狂飆，我永遠忘不了那一天！」

此外，在飛車追逐的過程中，湯姆想找一輛情報局用車，結果超小台的飛雅特突然冒出來，劇組改造了這輛飛雅特迷你車，讓它可以開得更快，但車子卻很難操控，非常危險，整場飛車追逐戲份拍起來真是困難重重，真的是卯足了全力，拍出一場很棒很精彩的戲份，沒有劇組人員和湯姆這種演員就做不到。