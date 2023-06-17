中國國際問題研究院開發中國家研究所所長王友明17日在大陸《環球時報》撰文指出，自金磚外長南非會晤後，有關金磚擴員的報導近日頻現西方媒體，西方學者也利用不同場合打探金磚擴員進展。西方政學界出乎尋常地關注金磚擴員背後，其擔憂新興國家聯動坐大進而挑戰西方主導的國際秩序之焦慮和懼怕躍然紙上。

王友明分析，梳理西方媒體和學者文章，對金磚擴員關注主要集中三點：

其一，關注金磚納新是否考慮伊朗、委內瑞拉和古巴等反美國家。西方媒體覺察到，此次金磚外長在開普敦會晤，以「金磚之友」名義邀請金磚成員國之外十多國與會，其中，伊朗、古巴等國代表現場參加，埃及、阿根廷、印尼等國代表視訊參加。伊朗、委內瑞拉、古巴等國走近金磚，著實令美西方不安。雖然金磚國家一再表示金磚意在聯動自強而非搞陣營對抗，但西方一直擔心金磚機制染上「抗衡西方」色彩。如今伊朗等國青睞金磚，勢必加重美西方擔憂金磚擴員後該機制打上「反美烙印」疑慮，更擔憂所謂中俄「操縱」金磚以擴員名義加大與西方對抗的規模效應。

其二，關注金磚擴員是否會挖美西方牆角。西方政學界格外擔心金磚擴員是否會納入沙烏地阿拉伯和土耳其這兩個關鍵國家。沙烏地多次表達加入金磚意願，而且第一時間得到俄羅斯總統普丁積極回應和支持。作為美國中東傳統盟友，沙烏地近來在石油產量、與伊朗復交、與敘利亞破冰等問題上頻頻與美叫板，美沙關係裂痕不斷擴大。在此背景下，如若美國的這位中東關鍵盟友加入金磚，則將進一步攪動美國中東安全戰略板塊。為此，美高官蘇利文、布林肯接連訪問沙烏地意在拉住漸行漸遠的盟友，但效果欠佳。正如沙烏地媒體稱，「美國的關切已不再是沙烏地的優先事項」。

令美西方頗為懊惱的是，作為北約成員國的土耳其也表達加入金磚的濃厚興趣，土耳其申請進程去年就已「進入相關程序」。在美土關係齟齬不斷情勢下，土國政府的「金磚傾向」對於北約和美國而言更是如鯁在喉。正如俄新社所稱，「一個非西方俱樂部擴員可能吸收一個北約國家」對美國來說不言而喻。

其三，關注金磚擴員是否會加速世界「去美元化」。近年來，美國濫用美元霸權，加劇世界經濟風險。對此，多國紛紛通過減持美債、推動雙邊貨幣協議和外匯存底資產多元化等辦法，積極探索貨幣多極化的路徑。金磚國家也開始廣泛討論建立「金磚銀行結算體系」，以維護自身金融主權和金融安全，巴西魯拉上台後更是大聲疾呼金磚國家貿易用本幣結算。當下，金磚國家對標IMF建立BMF（金磚貨幣基金）的學術討論廣泛展開。在中國和沙烏地石油人民幣結算的示範效應下，伊朗、阿拉伯聯合大公國、委內瑞拉和沙烏地等石油大國向金磚靠攏，使得石油貿易去美元化的可能性大增。

逆向思維看，上述三點充分反映了金磚機制已經做大做強的不爭事實，否則西方媒體不可能如此密切關注，並發出喧囂。

王友明強調，在全球治理體系解構與建構力量激烈博弈之際，金磚國家和金磚新開發銀行的雙向擴員已經成為大勢所趨。擴員既有利於金磚機制的可持續發展，也契合廣大開發中國家的利益訴求。面對美西方拉幫結派大搞陣營對抗的封閉小圈子，戰略自主意識日益增強的新興國家和開發中國家自願加入「開放、包容、合作、共贏」的金磚機制符合時代進步潮流。透過金磚擴員的探索與爭論，可以從中窺得現行國際權力分配的不公正與不合理，西方懼怕的正是當下全球治理體系亟待的完善和補足。