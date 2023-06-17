一名大車車主前天（15）行駛在國道3號外車道，經台84線匝道口時，前方突然竄出一輛轎車「停在路中」，轎車疑似錯過交流道，竟直接停下打算倒車回去匝道，該車主見狀趕緊按喇叭並往左邊急閃，才未釀成追撞，驚悚畫面曝光，網友說「冒著可能翻車危險去救一個白癡三寶」、「閃他翻車划不來」。

該名車主在臉書「爆料公社」曝光事發影片，他當時行駛在國道3號經台84線匝道口時，前方一輛轎車突然從中線切進外車道並「臨停路中」，他當下趕緊將方向盤左偏，才從對方左側通過，相距非常短的距離，未釀追撞意外，對方轎車疑似錯過交流道才急著外切、倒車，驚悚過程全被行車紀錄器拍下。

該車主發現前方轎車在外線道突然停下，緊急按喇叭後趕緊左移才未追撞，對方疑似來不及下交流道才停在路中，車主事後PO文怒批「小烏龜想不開也不要拖別人下水，錯過交流道往前走6公里就是善化交流道，你是在急什麼？你算是運氣好最後一瞬間我可以左拐，才沒撞到你」。

該車主說因當時雨勢大，無法清楚拍下對方車拍並檢舉，稱「祝你每天這樣開車都能運氣好順利過關嘿」；其他網友留言「冒著可能翻車危險去救一個白癡三寶」、「這種素質也能上國道」、「交流道走錯就走錯，往下一個交流道走再繞回來就好了，不要停在那邊試著繞回來，很危險」、「閃他翻車划不來」、「當國道是自家的」、「閃不過就處理下去了，別勉強」、「希望他別再出來害人」。