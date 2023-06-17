國家影視聽中心更藉著導演來台的難得機會，舉辦「濱口竜介作品特映」精選五部作品限定放映，同時透過一系列的座談及大師講堂，讓臺灣觀眾近距離一窺大師風采。（濱口竜介提供）

濱口竜介自編自導的作品屢獲國際好評，透過出色的劇本編排與對白，細膩刻劃「自身與他人之間」難以言說的複雜關係，許多作品都是影迷心中難以取代的經典。圖為《歡樂時光》劇照（國家影視聽中心提供）

濱口竜介的電影長片《在車上》，改編日本作家村上春樹的短篇故事集《沒有女人的男人們》中的同名故事，拿下第94屆奧斯卡金像獎最佳國際影片的殊榮。（國家影視聽中心提供）

濱口竜介過去受訪曾分享他看完楊德昌導演作品《獨立時代》的感觸，大導瞬間成為粉絲，也讓影迷觀眾期待在這次「一一重構：楊德昌」回顧展，見證經典作品的大銀幕重映。（國家影視聽中心提供）

今年國家影視聽中心與北美館共同舉辦的「一一重構：楊德昌」回顧展，邀請到楊德昌導演的「知名迷弟」，享譽國際的日本名導濱口竜介，以國際影人的身分親自來台共襄盛舉！國家影視聽中心為歡迎影壇大師，更在七月特別快閃舉辦濱口竜介影展與系列座談，讓影迷粉絲興奮不已！

濱口竜介畢業於東京藝術大學映像研究所，2008年就以畢業製作《暗湧情事》入選聖塞巴斯蒂安影展，此後創作不曾間斷。2015年以片長長達五小時的《歡樂時光》獲得國際影壇的注意，並以其精巧編排的劇本拿下盧卡諾影展特別提及、以及最佳女主角獎。而2018年長片作品《睡著也好醒來也罷》，則選入第71屆坎城影展正式競賽，當時濱口年僅39歲，是繼是枝裕和、河瀨直美後崛起的最受注目新秀，被媒體喻為「日本電影大師接班人」。

而2021年濱口更透過《偶然與想像》、《在車上》兩部電影，橫掃國際影展。尤其《在車上》入圍第94屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳國際影片四項提名，最終拿下最佳國際影片，成為影迷必看的作者型導演。

才華洋溢的濱口，不只一次在受訪時表達自己對台灣導演楊德昌作品的喜愛，並曾表示依時序看楊德昌導演的電影，「每一部作品中可以看到台北的變化，看得到台北不同的面貌。」作為影迷，他著迷於楊德昌在《獨立時代》描繪的現代台北；而身為導演，他引導《歡樂時光》演員詮釋對白的方式，也是受到《牯嶺街少年殺人事件》的啟發。

上次來台是 2018 年擔任台北電影節國際新導演競賽評審，並參與當年執導作品《睡著也好醒來也罷》的首映。本次「一一重構：楊德昌」回顧展，特此邀他來台擔任論壇嘉賓，期待這位「迷弟」以專業影人的角度，與觀眾影迷分享他心中的大師楊德昌。國家影視聽中心更藉著這次難得的機會，於今年（2023年） 7／19-22 這段期間舉辦「濱口竜介作品特映」，精選五部作品限定放映：《暗湧情事》、《歡樂時光》、《睡著也好醒來也罷》、《偶然與想像》、《在車上》，同時透過一系列的座談及大師講堂，讓臺灣觀眾近距離一窺大師風采，並在大銀幕從其15年前的畢業作品，一路細數導演創作軌跡。