畢業超過50年的山興國小「校友」齊聚在一起。（王志偉攝）

山興國小老宿舍陳設早年學校老照片。（王志偉攝）

已近70歲的吉拉卡部落理事長黃仁忠說，得知部落改造學校老宿舍，好幾位「校友」都好興奮。（王志偉攝）

1993年廢校的山興國小，位於吉拉卡樣部落裡，校園仍保有「司令台」、教室與溜滑梯等設施，散發著童趣的氣息。（王志偉攝）

座落在鳳林鎮吉拉卡樣部落裡，已經廢校30年的山興國小，在部落發展協會撰寫計畫下進行老宿舍空間改造，部落平70歲長輩各自發揮專長，油漆、木工發揮創意及努力，歷經3個月今成果發表，長輩看著宿舍與展覽的老照片，仿佛回到兒時景象；計畫撰寫人張馨云說，希望能引來駐村或志工以工代宿，並協助部落長輩栽種「椴木香菇」產業，吸引年輕人返鄉打出自己品牌。

1993年廢校的山興國小，位於吉拉卡樣部落裡，校園仍保有「司令台」、教室與溜滑梯等設施，散發著童趣的氣息，受到偶像劇青睞到此取景，也是許多網美、文青前往拍照打卡；還有大約40年前一段往事，颱風襲台，水山興國小教師張箭、鄧玉瑛冒險赴校不幸溺斃，為了紀念兩人的犧牲，花蓮溪上第一座水泥橋便命名為「箭瑛大橋」。「箭瑛大橋」事蹟還曾於1985年拍城電影緬懷這段歷史。

山興社區發展協會、也是吉拉卡部落媳婦的計畫撰寫人張馨云說，協會去年有新成員上來，對部落希望有不一樣發展，剛好花蓮縣社區規劃師的輔導計畫，製作僱工購料的空間改造，協會成員希望，過去山興國小廢校後留下的老宿舍，已經很久沒用，所以向縣府爭取案子補助約20萬元，討論後決定用阿美族傳統建築方式、茅草屋做空間裝飾，甚至有阿美族菱形圖紋在裡面。

她說，雖然經費不多，沒想道部落老人家會得知後，不僅自願當「工班」花時間在空間的規劃上，部落約10多位長輩年紀都已70多歲以上，當長輩都願意身體力行為部落付出，希望這樣的感染力可以影響年輕人，關注自己的部落。

這些長輩在都市做過木工、板模、水泥等，以前的技術都還存在記憶中，靠記憶做這些改建，老宿舍也有山興部落的老照片，有滿滿著的故事在這裡，這些長輩有很多都是校友，對修母校空間有著一份特殊情感。

吉拉卡部落理事長黃仁忠說，他今年近70歲，得知部落改造學校老宿舍，好幾位「校友」都興奮。回憶小時候這宿舍是瓦片，有每天經過宿舍，老師有時候會叫我們到他的宿舍，說要當好學生、要用功一點讀書，那時候一班約30多人，全校約200多人，廢校之後，就要到大榮國小讀書。今天成果發表，鎮長林建平與地方各界到場祝賀。

張馨云說，部落有一座老人文健站，部落長輩有聚會活動空間，身體狀況仍不錯，過去部落有機農業很有名，但沒有後代傳承，林務局推部落發展「林下經濟-段木香菇」產業，部落有2位長輩先嘗試，今年已有不錯的收成，香氣十足、口感厚實的椴木香菇，是粽子最好的餡料，在端午節前夕也舉行「段木香菇月桃粽」DIY體驗活動，讓部落民眾一起包粽子過端午。

張馨云說，栽種椴木香菇對中高年齡負擔較沒那麼重，完成老宿舍空間改造後，希望引來駐村，若有打工假期、換宿，暑期會有青年工讀計畫都可以，希望吸引更多人投入、年輕人返鄉，協助部落打出椴木香菇自有品牌，也能讓部落自給自足。