演員梅根貝斯特，《電梯遊戲》劇照（車庫娛樂提供）.

《電梯遊戲》劇照（車庫娛樂提供）.jpg

由《搞鬼》製作團隊打造、《梵蒂岡驅魔士》幕後團隊操刀駭人場面的破膽鉅獻《電梯遊戲》即將在台上映，本片啟發自網路都市傳說「電梯遊戲」，故事描述一名女子因為玩了網路流傳的「電梯遊戲」而失蹤，她的哥哥為了找到她，決定慫恿朋友一起再玩一次玩電梯遊戲，結果卻為他們帶來不可挽回的後果……《電梯遊戲》將於7月14日大銀幕駭人上映。

「電梯遊戲」約2008年發源於日本，傳說只要按照一定的順序操作電梯，就能夠打開通往異世界的大門，並與名為「五樓的女人」的神秘鬼怪相遇。本遊戲在2013年「藍可兒失蹤案」之後，因為有著類似情節而在西方網路世界間爆紅，也曾多次被搬上大銀幕。每部「電梯遊戲」改編電影，對「五樓的女人」的描寫都不盡相同，但這次的《電梯遊戲》可說是最強的版本！只要遊戲沒玩完，「五樓的女人」將追你到天涯海角，即使人已經離開玩遊戲的大樓，也無法逃過一劫，可以說是史上最難纏、最兇猛的版本！

值得一提是，《電梯遊戲》裡被「五樓的女人」抓走的主角妹妹「貝琪」，是由加拿大新銳女星梅根貝斯特飾演，在預告片裡，就可以看到她因為誤闖禁區而被鬼魂帶走的驚險橋段。值得一提的是，外型亮眼的梅根貝斯特，過去曾在賣座動作片《無命弒》裡飾演一位搭公車的女子，因為意外遇上主角巴布奧登科克和黑幫成員的大混戰，只好半途逃下車，可以說是近期大銀幕上的「最衰正妹」！