今天鋒面移到北部海面，搭配西南季風，仍有劇烈天氣發生機率，晚間起各地降雨變為零星，這波鋒面影響告一段落。氣象粉專指出，明天至下周一整周大多吹西南風，南北天氣大不同，中南部仍有降雨機率；另外未來10天隨著太平洋高壓往北調整，鋒面南下幅度有限，「沒有太大意外的話，梅雨季正式結束囉！」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專發文指出，今天台灣位於太平洋高壓邊緣，吹著西南或偏南風，水氣仍然偏多，大氣環境不穩定，各地隨時可能出現零星雷陣雨。

粉專解釋，太平洋上沒有雲的地方，就是太平洋高氣壓的勢力範圍，高壓稍微增強、西伸，把梅雨鋒面主要雨帶往北推離台灣，但還沒強勢到把台灣附近的水氣清空。

明天至下周一整周，大部分時間吹著西南風，南北天氣會有一點不同，北部、東半部上午多雲到晴，午後短暫雷陣雨；中南部深夜至上午海陸風輻合、午後熱對流，都有下雨機會，其餘時間則是多雲偶爾透陽光。

另外，未來10天隨著太平洋高壓開始往北調整，梅雨鋒面大致都在中國長江流域徘徊，南下幅度有限，頂多稍稍壓到浙江，「沒有太大意外的話，梅雨季正式結束囉！」

台灣颱風論壇執行長陳柏宏指出，從未來第10天的平均氣流來看，日本南方有一白色區塊為太平洋高壓的勢力，開始往北調整，通常這個情況下就象徵正式進入夏季；另外菲律賓及關島有紅色逆時針氣流，為熱帶系統的位置，月底高壓北抬之後，就有出空間讓颱風生長。