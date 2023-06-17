國民黨副主席夏立言17日出席海峽論壇大會，他致詞時表示，國民黨對兩岸局勢，無論是緊張或平穩、執政或在野，一直都堅守在維護台海和平與推動兩岸交流的第一線奮鬥。他說，當前兩岸關係面臨關鍵轉折時刻，並提出三點主張與建議。

夏立言說，在當前兩岸關係面臨關鍵轉折的時刻，他要代表國民黨提出三點對兩岸交流的主張與建議。首先，他呼籲兩岸應爭取儘快全面恢復到疫情前的交流合作狀態，以改善關係、恢復經濟活力和社會聯繫。

他說，兩岸關係不睦和疫情長期化所累積的消極影響，已經對於既有的交流格局形成深遠的衝擊，過往兩岸人民頻繁交流的觀光旅遊、教育文化等領域，以及與此相關的基層民生經濟，恢復還是相對緩慢。這些領域是最直接真實的交流，要維持一定的數量和品質，對於確保兩岸關係永續良善的方向發展至關重要。

其次，夏立言希望兩岸對於攸關基層民生經濟與人民基本權益的問題，能夠盡可能的落實協議和尋求解決。他說，過去兩岸原本簽有多項協議，和完整的協商機制可以妥善應對，但目前官方溝通管道不順暢，相關事件的處理效率降低。

夏立言建議，兩岸或許可以針對一些攸關基層民生經濟與人民基本權利的領域，給予比較優先的重視，所以他希望兩岸官方能夠儘快落實《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，以及《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》等。

第三，夏立言建議應該充分發揮經貿文化領域在兩岸社會的紐帶作用，持續推進兩岸交流和發展，來強化彼此的利益。他說，兩岸經貿交流合作是維繫兩岸關係、兩岸和平穩定的壓艙石，所以他建議兩岸不僅要盡量落實《海峽兩岸經濟合作架構協議》、《海峽兩岸投資保障和促進協議》的精神，對於過去未完成的協議，也應該在條件允許的情況下推進。

夏立言說，「我們無法改變過去兩岸衝突所造成的一些遺憾，但現在我們卻可以攜手再次將台海打造為和平之海，共同努力維護得來不易的和平」。唯有如此，過去的犧牲才有價值，兩岸的人民才有未來。