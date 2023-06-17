2023年科普嘉年華開跑 竹南國衛院變身科學魔法世界

受到竹苗地區各級學校師生歡迎的竹南國衛院科普嘉年華，17日在國衛院啟動，由新上任的院長司徒惠康主持開幕典禮，今年國衛院科普營主題為「生技醫療Platform 9¾」科普嘉年華闖關活動分為四大主軸，包括「尋幽探微」、「次元視界」、「終極密碼」和「健康生活」，每個主軸都提供不同的主題體驗，吸引上千名竹苗地區國中小學生到場體驗學習。

你知道每一口呼吸會吸進哪些化學物質嗎？你知道腳長得像掃把的昆蟲叫什麼名字嗎？國家衛生研究院17日舉辦盛大的科普嘉年華活動，以防「微」杜漸─小小微粒與人類的大大關係為主題，由國衛院的研究同仁手製的教具來傳遞深入淺出的科學知識，並且將科學與魔法結合，打造進入異世界闖關的氛圍感，就像是照射了縮小燈，用微觀的角度來看世界，吸引超過千名苗栗縣、新竹縣市國中小學生與民眾參與，活動多元熱鬧有趣。

竹南國衛院2023年科普嘉年華17日登場，吸引千名各級學校學生到場。（謝明俊攝）

竹南國衛院2023年科普嘉年華17日登場，吸引千名各級學校學生到場。（謝明俊攝）

竹南國衛院2023年科普嘉年華17日登場，吸引千名各級學校學生到場。（謝明俊攝）

今年的「生技醫療Platform 9¾」科普嘉年華闖關活動分為四大主軸，包括「尋幽探微」、「次元視界」、「終極密碼」和「健康生活」，每個主軸都提供不同的主題體驗，以趣味的方式深入探討科學知識。像是「尋幽探微」讓參與者踏進奈米世界，用眼睛觀察空氣中微小的微粒，探索腸道菌與人體健康的關係，了解居住環境對健康的影響，以及微生物在室內環境中扮演的角色。而「健康生活」則聚焦於心靈偵探、足部健康、蚊子防治與螢光物質的安全性。

竹南國衛院2023年科普嘉年華17日登場，吸引千名各級學校學生到場。（謝明俊攝）

竹南國衛院2023年科普嘉年華17日登場，由新任國衛院長司徒惠康主持開幕。（謝明俊攝）

竹南國衛院2023年科普嘉年華17日登場，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場致意。（謝明俊攝）

今年的活動的另一個亮點是科普短片展，由國衛院研究人員錄製的專題短講，用6個不同的角度與實例解析生活周遭微粒與健康或生活的關係，滿滿的知識點打開對生命科學的認知。另外也播放去年度國衛院舉辦科普創意競賽的國高中youtube組獲獎短片，舉辦競賽的副研究員級主治醫師林煜軒表示，「現在是自媒體的時代，網路上充滿各種主題的短影片，許多網紅YouTuber甚至開設影片拍攝的各類教學，學生們有時更懂得如何使用新的影音工具，用無厘頭的搞笑與創意，但仍然有邏輯有系統的解釋一個原理，這就是讓年輕世代用自己的語言在傳播知識，辦理這個競賽不只鼓勵學生表現自己的創意，也讓大人換一個角度去看待新世代的學習與思考模式。」

偏鄉科普教育也是國衛院科普教育的重點之一，考量偏鄉學校沒有充足的教學資源，近幾年安排在苗栗縣卓蘭高中、豐田國小、海口國小、南埔國小與中和國小等5間學校辦理科普體驗課程。然而仍有許多活動或儀器並不適合帶到學校，因此國衛院協助安排這些學校的交通，讓學生也能到現場參與科普嘉年華的活動，看著學生眼中滿溢雀躍的光采，認真的闖關，比賽誰集到最多章最快過關拿到獎品，就算學生是闖關之意不在學習，遊戲中傳達的知識一定也會在腦中留下一抹痕跡，變成未來成長為科學專才的種子。

今年活動特別安排由高中學生擔任志工，這也是國衛院科普教育計畫的一環，今年總共有竹南高中、君毅高中、興華高中、大同高中與曙光女中等五所高中派出學生參與。為了短時間培養跨校的學生間的默契，經過抽籤分組，除了要推選小組長，還要自己設計與該組主題相符的隊呼，也讓整個活動充滿青春活力。學生必須熟悉該組所有關卡的基礎原理與互動方式，活動中在不同關卡間輪流引導民眾參與遊戲，在過程當中融會貫通，讓整體概念更加銘刻在心。

國衛院數日前與科博館簽署科普教育合作意向書，今日的嘉年華活動科博館也設置了互動關卡，透過資源分享和經驗交流合作推展科普活動、辦理青少年科學營。國衛院今年度科普計畫除了國科會外，還獲得了葡萄王生技、樂斯科生技、台北府門扶輪社、阿瘦皮鞋、綠加科技、豬博士動物科技、拜爾國際公司和精拓生技等8家國內企業的大力支持，旨在實現企業與學術科普教育的雙向互動目標。

國衛院新任院長司徒惠康表示，「科學教育對於我們的社會和未來的發展至關重要，科學不僅是解答世界之謎的工具，更是培養學生創新思維和解決問題能力的關鍵。希望通過這次活動，能夠啟發更多年輕人對科學的熱愛，激發他們的興趣，並成為未來的科學家和創新者。」