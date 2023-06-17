行政院拍板開放加拿大全牛齡進口，行政院發言人林子倫表示開放將有助於台灣與國際關係。國民黨立委鄭麗文直言，真的是滿頭問號，民進黨的國際關係只看見不停斷交，開放這麼多東西，台灣到底換來了什麼？CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）進度目前還是零，下次又要逼百姓吞什麼進去肚裡？

鄭麗文指出，開放萊豬、核食這麼長一段時間，台灣到現在有加入CPTPP嗎？現在又為了爭取加拿大支持，開放加牛進口？蔡政府知道CPTPP有12個會員國嗎？每個都要爭取支持，下次又要逼百姓吞什麼進去肚裡？

鄭麗文說，還記得2020年開放萊豬時，蔡英文說過沒有交換說，「我們開放美豬美牛，並非為了交換，而是基於國際標準和採取科學證據來做的決定。」，但是科學證據是什麼？

她接著說，2021年起開放進口含萊克多巴胺的豬肉，到現在已經2年多，消基會在這個月到北中南各大通路抽查289件產品，卻意外發現竟然沒有一件標示含美豬成分的商品，加牛進口以後會發生什麼事？

鄭麗文指出，2015年12月，加拿大食品檢驗局發布加牛檢出狂牛症，所有的跡象都指向牛飼料的汙染。2021年12月，加拿大再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（俗稱狂牛症），南韓因此暫停進口加拿大牛肉，大陸、菲律賓等國也跟進，大家都暫停進口，就只有台灣不顧一切進口加牛？真的有在遵照科學依據？

鄭麗文質疑，明明狂牛症距離現在才1年半的時間，為何食藥署不顧風險？而且又是經過專家評估，還是食藥署要公布一下是哪幾位專家這麼與眾不同，跟其他國家評估的完全不一樣，難怪消基會要呼籲拒買，消基會比政府更注重食安。

她說，除此之外，5月3日食藥署預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，而針對開放全牛齡牛肉進口是否有助於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外交部長吳釗燮在受訪說：「加拿大認為只要符合高標準就應該被歡迎加入，我國與加拿大的經貿關係正快速進展中。」

鄭麗文炮轟，「所以這樣的理由還能再被拿出來幾次？美國蹲、日本蹲、日本蹲完加拿大蹲，下一個換誰？CPTPP進度目前還是零。」