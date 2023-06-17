新北幼兒園餵藥風波演變成藍綠政治攻防，國民黨今召開「請民進黨放過家長！不要淪為假數字的造假黨」記者會，指控民進黨主席賴清德、綠營民代帶頭造謠造成社會恐慌，民進黨嚴重造假，用百萬倍的假數字，製造家長恐慌，並敬告民進黨「選舉，不能失去人性；但製造恐慌，就是沒有人性」。

侯辦發言人江怡臻表示，就日前汐止也傳出幼兒園疑似驗出安眠藥案，民進黨立委賴品妤對外提到驗出的微量安眠藥數值是「29毫克／毫升」，如果真的是這樣，一般輕劑量的安眠藥是0.25毫克，這代表該名孩童的尿液每毫升就有超過100顆的安眠驗，當賴品妤一轉發這樣的消息，其它民進黨民代也公然轉發錯誤數值，引起非常多的恐慌。

她強調，他們要請問醫師背景的賴清德，身為執政黨主席，放任黨內公職民代用100萬倍的聳動數字造謠、散播恐懼，導致全國家長恐慌，甚至現在社會瀰漫對幼保人員的懷疑與誤解，請問這是賴清德的醫師本心嗎？而藥從哪裡來？小孩是不是有被餵藥？追查進度在司法上幾乎為「零」。

侯辦發言人呂家愷表示，6月1日民進黨爆發性騷擾吃案事件後，隔天馬上通過民進黨立委羅致政影射新北市有幼兒園已長期餵毒2年，引起新北市家長的恐慌，之後民進黨民代陸續造謠、抹黑，連賴清德本身都在6月12日公開造謠說，新北市4月就有透過1999接到陳情報案。他們強調呼籲民進黨不要透過造謠抹黑方式引起社會恐慌，但民進黨不知悔改，還變本加厲。

呂家愷指出，這幾天「背景值」的數據不斷地在社會上被討論，但司法尚未公開之際，民進黨竟然就直接說，這已證實有被餵藥或餵毒，他要問賴清德，賴辦發言人戴瑋姍可以這樣公開造謠嗎？民進黨難道不用出來負責道歉嗎？他相信新北市長侯友宜的態度與大家都一樣，希望真相可以水落石出，與家長、社會大眾站在一起，希望可以還給家長一個公道。

侯辦發言人柳采葳強調，賴清德選到現在已經毫無人性，賴清德的口號是信賴台灣，但現在看起來賴清德根本是撕裂台灣、破壞社會各角落信賴的那個人，所以她敬告賴清德，從今天開始不要再用「信賴」兩個字，因為他完全不配，從他口中講出來只是可笑至極。