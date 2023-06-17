台東縣信賴台灣之友會選在端午節補班日成立，民進黨總統候選人賴清德親赴台東出席，台下座無虛席。（蕭嘉蕙攝）

台東縣信賴台灣之友會選在端午節補班日成立，民進黨總統候選人賴清德親赴台東出席，台下座無虛席，同黨籍立委伍麗華、陳瑩、劉櫂豪，以及台東區域立委候選人賴坤成都現身站台，賴清德致詞以交通做為台東首要解決的問題，對內拋出「類捷運」構想。

賴清德說，實現給花東鄉親「一條安全回家的路」承諾，已在2019年修復完成受八八風災重創的南迴鐵路，接著南迴鐵路電氣化也在2020年完全通車，另外花通鐵路電氣化也完成，目前預計投入456億進行雙軌化，至於台9縣台東段也即將在今年底完工。

台東縣對外交通建設，賴清德表示，部分陸續完成，部分已編列預算動工，完工期程明確，有信心能如期完工送給花東人，至於台東縣對內交通有2大政策目標，第1項是採納捷運的精神，在縣境內推動「捷運化公共運輸系統」，分為幹線和支線公車，達到車班密、準時、要轉乘，第2則是優化台東機場和蘭嶼機場，並強化台東通信設備，以因應數位化時代來臨。

賴清德進一步提到「台東需要產業」，他說，在觀光產業上，認同賴坤成所提出的南島文化首都概念，能達到觀光與外交兼具的效益，而在農業上，要積極開拓外銷管道，透過台日合作簽訂新制度，讓花東的農產品可以直接銷往日本沖繩、石垣島，甚至其他國家。