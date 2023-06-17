美國前軍事分析師艾茲柏格（Daniel Ellsberg）今天逝世，享耆壽92歲。他當年對越南戰爭改觀，決定公開機密文件，揭露美國政府在越戰上說謊，掀起一場重要新聞自由抗爭。

路透社報導，艾茲柏格的家人在聲明中說，醫師今年2月診斷出他患有胰臟癌，已無法動手術治療，他今天在加州肯辛頓（Kensington）家裡辭世。

早在美國前情報外包技術員史諾登（Edward Snowden）和「維基解密」（Wikileaks）以透明公開為由揭露政府機密之前，艾茲柏格就讓美國人民知道政府有能力誤導大眾，甚至說謊。

Daniel Ellsberg, a military analyst who leaked a trove of government secrets about the Vietnam War, died Friday in California at the age of 92. Ellsberg's disclosures in the early 1970s led to a Supreme Court ruling that expanded press freedoms. pic.twitter.com/zEbCPoszx2 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 16, 2023

艾茲柏格當年披露「五角大廈文件」（Pentagon Papers）一事，後來被改編成2017年好萊塢電影「郵報：密戰」（The Post）；他晚年也大力支持其他吹哨者和洩密人。

艾茲柏格1971年偷偷向媒體披露機密文件，想要加速終結越戰，這讓他成了時任總統尼克森政府中傷的目標。當時的國家安全顧問季辛吉（Henry Kissinger）說，艾茲柏格是「美國最危險的人物，必須不惜一切阻止他」。

艾茲柏格在1960年代中期替美國國務院去了一趟西貢（Saigon），他當時已有相當豐富的經歷。他在哈佛大學獲得3個學位，曾在陸戰隊服役，還在五角大廈和美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）工作。

他曾熱切投入冷戰，對越戰也一度採取鷹派立場。但他在2003年「機密：越南回憶錄與五角大廈文件」（Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers）一書中寫道，他在西貢有兩年任期，但只待了一週，就意識到美國贏不了越戰。

艾茲柏格披露「五角大廈文件」風波改編為好萊塢電影《郵報：密戰》。

在時任國防部長麥納瑪拉（Robert McNamara）指示下，國防官員一直暗地彙整一份7000頁的報告，內容涵蓋美國從1945年到1967年涉入越南事務的資料。這份報告於1969年完成，15份紙本文件中，有兩份被送到蘭德公司，而艾茲柏格當時就在這裡工作。

艾茲柏格當時對越戰有了新看法，於是開始參加和平集會。他說，他聽到一名反戰分子自述期待因拒絕被徵召入伍而坐牢之後，有了複製「五角大廈文件」的想法。

艾森柏格開始從蘭德公司竊取最高機密研究，在夜裡用租來的影印機複製，還找來13歲的兒子和10歲的女兒幫忙。

後來，他帶著文件搬遷至波士頓，在麻省理工學院展開新工作，過了1年半才向「紐約時報」（New York Times）披露文件。

“I knew we were not going to win. From first day, the President was lying my the country into a war.”



THIS seems relevant. This is Daniel Ellsberg this year fighting to his last breath. Rest in Power to one of greatest real Patriots in U.S. history.pic.twitter.com/z1zB32lrUE — #StopCopCity (@ChuckModi1) June 16, 2023

紐時於1971年6月13日公布第一批摘錄，尼克森政府很快就要法官阻止後續刊登。尼克森主張行政權，同時援引「間諜法」，引爆了一場針對事先限制採取極端審查的新聞自由抗爭。

艾茲柏格接著把「五角大廈文件」交給「華盛頓郵報」（Washington Post）等十多家報社。紐時刊出第一批報導後不到3週，聯邦最高法院在紐時與美國政府的官司中裁定媒體有權刊登文件，於是紐時繼續報導。

根據這份報告，美國官員做出結論，越戰可能打不贏，且前總統甘迺迪（John F. Kennedy）同意了藉政變推翻南越領袖的計畫。報告還提到，甘迺迪遇刺身亡後，繼任的詹森（Lyndon Johnson）規劃擴大戰爭，包括轟炸北越，儘管他曾在1964年承諾不會這麼做。

Daniel Ellsberg 1931-2023. When asked if he was afraid about spending his entire life in prison for leaking the Pentagon Papers and exposing the genocidal war criminals behind the Vietnam War.@Sgtnewsnetwork pic.twitter.com/UFgC8VjcUY — 🇺🇲Salty Texan (@texan_maga) June 17, 2023

紐時從未洩露消息來源，但聯邦調查局（FBI）很快就查了出來。艾茲柏格躲了兩週，最終在波士頓自首。

他當時說：「我覺得，身為美國公民、一個負責任的公民，我不能再合謀向美國大眾隱匿這些資訊。我這麼做顯然冒著風險，我已經準備好面對這個決定帶來的所有後果。」

艾茲柏格和一名蘭德公司員工後來被控從事間諜行為、竊盜和密謀。但法庭在1973年審理時，基於政府不當蒐集證據，駁回了此案。

艾茲柏格晚年成了作家和講師，提倡政府透明度，並反對核武擴散。