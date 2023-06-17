位於山區的三峽區竹崙里，當地居民深受山泉水源不穩所苦，歷經1年半施工，「竹崙里地區推動延管通水工程」今舉辦通水典禮，共有近百戶居民受惠。

爭取利署與台灣自來水公司針對竹崙里地區推動延管通水工程經費的立法委員吳琪銘表示，近年來，三峽地區人口增加和經濟發展，用水需求日益增加，現有的供水設施已無法應對這項需求，他深知此無水可用的急迫性，一直致力於改善當地的水資源供應。

吳琪銘提到，此次「無自來水地區供水改善計畫第四期 （2022到2025年） 」，爭取政府提撥經費5620萬元，埋管距離長達5514公尺並新設30立方公尺混凝土水塔1座，希望透過增加供水管道的規模和改善水源配套設施，讓三峽區竹崙里的鄉親將獲得更加穩定和可靠的供水服務，從而解決了過去水資源不足的問題。

吳琪銘說，竹崙里位於山區，因此特別要求自來水公司施作工程時，要使用耐震、耐壓度高且耐用能達到40年以上的管線材質，讓供水穩定之餘更有好的供水品質。